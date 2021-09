Run to Kick : courir contre le cancer des enfants

La course Run to Kick revient ce 26 septembre dans le parc situé à côté de l’Atomium. Elle permettra de financer cinq projets de recherche innovants pour lutter contre le cancer pédiatrique.

►Revoir notre reportage sur l’édition 2019/Watermael-Boitsfort : la Run to Kick contre le cancer chez les enfants a rassemblé 1.300 coureurs

“Courez, marchez ou faites un don à un ami coureur et contribuez à la lutte contre le cancer des enfants”, c’est le message lancé par les organisateurs de la course solidaire Run to Kick. Pour sa quatrième édition, l’organisme espère récolter un maximum de dons et ainsi participer à la levée des 800 000 euros via l’association KickCancer. Ce financement permettra de soutenir cinq projets de recherche.

“Avec le Luxembourg, la France et récemment l’Italie, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réunir ces fonds et rendre la recherche scientifique possible. Notre pays est à la recherche de 800 000 euros, notamment par le biais de RUN TO KICK, une course familiale qui aura lieu à Bruxelles le 26 septembre», annonce Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer et maman d’un enfant qui a lutté contre le cancer.

Guérir le cancer de tous les enfants

Pourquoi des recherches supplémentaires sont-elles nécessaires ? Selon les universitaires et les spécialistes du cancer, il y a une nette pénurie de thérapies innovantes pour les cancers pédiatriques. Ce n’est pas un manque de connaissances, mais un manque de ressources qui explique les lacunes des traitements existants.

«Les enfants bénéficient rarement des nombreux nouveaux médicaments développés pour les adultes atteints de cancer. Il est frustrant de voir comment ils sont laissés pour compte.», estime Bram De Wilde, oncologue pédiatrique à l’UZ Gent.

YdK – Photo/ Belga – GAELLE PONSELET