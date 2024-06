Rue de Brabant : Bruxelles-Propreté ne garantit plus la présence d’équipes après une nouvelle agression

La direction de Bruxelles-Propreté a annoncé mercredi qu’elle ne garantissait plus la présence d’équipes de nettoiement de voiries dans le quartier de la rue de Brabant.

En cause: une nouvelle agression d’un membre du personnel, mardi matin, en dépit de mesures prises il y a un mois à la suite d’une agression précédente d’un ouvrier de l’opérateur bruxellois, qui n’était pas la première.

Bruxelles-Propreté avait alors notifié à la commune bruxelloise ne plus nettoyer le quartier jusqu’à ce que des mesures soient prises. Une série de concertations avait débuté pour rétablir la situation. Un accord provisoire avait ainsi été trouvé entre l’Agence et les communes de Schaerbeek et Saint-Josse pour garantir au mieux la sécurité des agents, dans le quartier Brabant.

La solution temporaire consistait à décaler l’horaire de collecte des équipes de Bruxelles-Propreté ainsi qu’à accompagner ces dernières de gardiens de la paix, voire de policiers.

Mais selon la direction de Bruxelles-Propreté, la présence de gardiens de la paix n’a pas empêché une nouvelle agression mardi matin.

“Bruxelles-Propreté ne peut plus garantir le travail de ses équipes dans le quartier Brabant”

“Sur place et malgré l’accompagnement des équipes de l’agence régionale par des gardien(ne)s de la paix de la commune, la sécurité des agents chargés du nettoiement est loin d’être garantie du fait de la présence de personnes en errance, un public souvent sous l’effet d’alcool ou de drogues. Dans ces conditions, Bruxelles-Propreté ne peut plus garantir le travail de ses équipes dans le quartier Brabant. Les agent(e)s ont déjà signifié, en ce début de semaine, leur volonté de ne pas poursuivre leurs tâches dans la zone, appuyés notamment en ce sens par les organisations syndicales“, a communiqué mercredi la direction à l’agence Belga.

Bruxelles-Propreté attend des mesures structurelles plus fortes que celles qui ont été adoptées de la part des bourgmestres et zones de police en charge de la sécurité.

“Les changements d’horaires ont bien été implémentés par la direction opérationnelle de l’Agence qui a adapté un certain nombre de tournées mais la plupart des autres pistes, relatives à un plus grand contrôle de la vente d’alcool et de protoxyde d’azote, n’ont pas suffisamment été étudiées pour être appliquées sur le terrain. La police, elle, est intervenue ponctuellement mais sa présence était réduite faute d’effectifs notamment les week-ends et jours fériés“, a souligné la direction de l’ABP.

Face au regain de violence dans le quartier, l’Agence soutient que l’accompagnement par des gardien(ne)s de la paix qui n’était pas systématique, est “loin d’être suffisant“.

Face aux difficultés dans le quartier Brabant, Bruxelles-Propreté estime qu’il est urgent de mettre en place des solutions pérennes, sans quoi les missions de nettoiement risquent de continuer à être mises en péril. La direction affirme avoir plusieurs fois alerté formellement la commune sur ce point au cours des dernières semaines.

Belga – Photo : Google Street View