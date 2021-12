RSC Anderlecht : Tim Matthys rejoint la cellule scouting

Tim Matthys, qui avait quitté son poste de directeur sportif à La Gantoise, a rejoint la cellule scouting du RSC Anderlecht, a annoncé le club bruxellois samedi.

Passé par Zulte Waregem, Mons, La Gantoise ou encore Malines, Matthys, 37 ans, a joué 475 rencontres en Jupiler Pro League avant de prendre sa retraite en 2019. Après sa carrière, il avait intégré la cellule scouting de Malines avant de devenir directeur sportif à La Gantoise où il avait côtoyé Peter Verbeke, l’actuel directeur sportif du RSCA. “J’ai déjà eu la chance de travailler avec Peter. Je crois en la manière dont lui et le RSC Anderlecht veulent amener le recrutement des joueurs à un niveau supérieur“, a déclaré Matthys, cité dans le communiqué. “Au RSC Anderlecht, je rejoins le plus grand club de Belgique. Je veux lui apporter ma contribution afin qu’il puisse décrocher ce 35e titre le plus rapidement possible.” “Tim est jeune et ambitieux, il travaille dur et il dispose de beaucoup d’expérience”, a ajouté Peter Verbeke. “Avec cette équipe, nous devrions être en mesure de mettre en place un noyau compétitif à tout moment.“

Belga