Royal Rinking à Ixelles : une histoire riche, un avenir incertain

Quel avenir pour le Royal Rinking, ancienne patinoire à ixelles?

À Ixelles, le projet immobilier sur le site de l’ancien Delhaize Molière, également connu comme la patinoire du Royal Rinking, est soumis à enquête publique depuis le 15 janvier, et ce jusqu’au 13 février.

Le projet, porté par le promoteur Besix, prévoit la démolition de la halle existante et la rénovation de la dalle centrale pour construire 46 appartements, répartis sur deux bâtiments à front de rue sur la chaussée de Waterloo et la rue Léon Jouret. Trois commerces sont prévus au rez-de-chaussée et 32 places de parking.

Ce qui suscite d’ailleurs des réactions…

■ Reportage de Valentine Rolus

