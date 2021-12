Rond-point Schuman : le permis de bâtir a été accordé pour son réaménagement

Le permis de bâtir a été octroyé par Urban.Brussels. Les travaux devraient débuter fin 2022.

Le projet prévoit un auvent moderne en acier réfléchissant, et surmonté d’un toit vert. Ce nouvel aménagement tient compte du caractère central de la place Schuman en utilisant une conception en cercles concentriques. De plus, une grande zone piétonne sera aménagée, avec des bancs, arbustes, et une centaine d’arbres. Cette nouvelle place sera conçue de sorte à ce que des événements puissent y être organisés. Niveau mobilité, le trafic automobile sera limité entre l’avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi. Une piste cyclable reliera ces deux axes. La ministre de la Mobilité bruxelloise Elke Van den Drant a expliqué que “le trafic a été réorienté afin que les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et le transport public bénéficient de l’espace qu’ils méritent. Cela améliorera aussi la sécurité routière.” L’objectif du projet : revaloriser cette place au cœur des institutions européenne. Selon Pascal Smet, Secrétaire d’État bruxellois a l’Urbanisme “La nouvelle place Schuman deviendra un lieu symbolique au cœur de l’Europe, de la Belgique et de Bruxelles et sera connue dans le monde entier. Un symbole de l’unité de l’Europe et un symbole de la transformation des villes.”

Le résultat d’un long parcours

Le réaménagement du rond-point Schuman est déjà prévu depuis de nombreuses années. L’accord politique avait été conclu par Pascal Smet et Rudi Vervoort en 2015. Bruxelles Mobilité avait lancé un concours international d’architecture pour concevoir la future place. Finalement, en 2017, ont été choisis des bureaux d’architectes danois et bruxellois, respectivement COBE et BRUT.

Un recours déjà prévu

Selon les informations de nos confrères de La Capitale, la commune d’Etterbeek prévoit d’ores et déjà d’introduire une procédure de recours contre le permis. Le bourgmestre Vincent de Wolf regrette que le trafic soit limité sur cette place, et que cela pourrait provoquer d’importants embouteillages, selon une étude. Les commerçants sont également en colère, selon eux, ce projet réduira le passage, et de facto les clients.

