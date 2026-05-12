Romain De Reusme tend la main aux investisseurs pour redynamiser la porte d’entrée d’Ixelles : “Nous vous soutiendrons”

Situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles, mais aussi en partie sur ceux de Saint-Gilles et d’Ixelles, le rond-point Louise constitue l’un des principaux carrefours de circulation de la capitale. Il est également considéré comme l’un des plus accidentogènes de Bruxelles.

Composé autrefois de trois bandes de circulation automobile, le rond-point a été réduit à une seule bande à la suite d’aménagements temporaires réalisés en juillet 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Ces modifications visaient principalement à renforcer la sécurité des cyclistes et des piétons. Mais pour le bourgmestre ixellois, le problème ne provient pas uniquement de ce rond-point. “Avant d’évoquer ces bandes de circulation, il faut parler de l’ensemble du quartier avec la Toison d’Or et le boulevard de Waterloo. Ce sont deux artères commerçantes emblématiques de la capitale et elles sont dans un état épouvantable. J’espère que l’on va pouvoir aboutir rapidement à un projet d’ensemble.”

Le socialiste a voulu tendre la main à ceux qui souhaitaient investir dans des projets urbanistiques. “On a créé l’Alliance Porte de Namur pour, sur notre partie, associer les propriétaires privés à leurs projets d’urbanisme. Avec un message : si vous partagez la même vision de la ville que nous, nous vous soutiendrons dans vos demandes de permis d’urbanisme. Quinze projets vont voir le jour dans les prochaines années et cette dynamique est très importante.”

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Romain De Reusme est aussi revenu avec un exemple concret. “Il y a un promoteur dans les galeries qui a mal géré son affaire. Aujourd’hui, il est en redressement judiciaire et ces milliers de mètres carrés sont vides. On verra comment va se dérouler la procédure, mais il risque de tout perdre. Je le dis à tous les candidats repreneurs : venez nous voir. On sera à vos côtés pour identifier les opportunités de développement.”

Pour revenir sur le rond-point Louise, Bruxelles Mobilité et la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt, souhaitent désormais rendre ces aménagements permanents. Le projet a obtenu un permis à la fin de l’année dernière. Le chantier devait démarrer ce mois-ci, mais c’était sans compter sur l’intervention du ministre-président Boris Dilliès (MR) qui demande sa suspension. Une décision logique pour le bourgmestre ? “Il faut leur poser la question”, a-t-il coupé avant de marteler son message. “On ne parle que d’un rond-point, mais il faut avoir une vision d’ensemble.”