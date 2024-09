Romain De Reusme (PS) veut s’attaquer aux Airbnb à Ixelles: “C’est un problème pour tout le monde”

Invité dans l’émission Bonjour Bruxelles, Romain De Reusme, échevin des Finances à Ixelles, a détaillé sa proposition de réguler les Airbnb pour contrer la hausse des prix du logement dans la commune.

Comment faire baisser le prix du logement à Ixelles ? “800 euros pour un studio, 1 400 € le prix moyen d’un appartement alors que la pension minimum est de 1 550 €, ça laisse 5 euros par jour pour vivre, sans avoir encore payé l’électricité, le gaz et les charges“, avance Romain De Reusme, échevin des Finances à Ixelles et candidat-bourgmestre du Parti Socialiste.

Pour inverser la tendance, le PS souhaite, d’abord, s’attaquer aux Airbnb : “Ces appartements deviennent de plus en plus nombreux. Dans les quartiers centraux d’Ixelles, on voit les boîtes à clés se multiplier. Je n’ai pas envie qu’Ixelles devienne comme Lisbonne, où les habitants sont chassés“, argumente le candidat.

“Ça pose deux problèmes. Ça tire les prix vers le haut, donc les gens ne savent plus se loger, et ça pose d’énormes problèmes de propreté publique et de sécurité. C’est un problème pour tout le monde“.

Romain De Reusme propose donc d’encadrer les Airbnb. “Il y a des outils fiscaux qui peuvent être mis en place. On peut taxer les Airbnb. Il y a des outils réglementaires qui peuvent être mis en place“, explique-t-il.

“On doit anticiper cette évolution-là. Dans 6 ans, il sera trop tard pour prendre les premières mesures contre les Airbnb. C’est maintenant qu’il faut le faire, parce que la dynamique qui s’installe ne fait que s’accélérer“, insiste-t-il.

Ira-t-il jusqu’à les interdire, comme à Barcelone ? Romain De Reusme ne répond pas à cette question qu’il juge “prématurée“.

■ Interview de Romain De Reusme réalisée par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles