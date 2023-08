Retrait d’une partie des échafaudages du Palais royal

Fin de la première phase des travaux de rénovation et de diminution de l’empreinte énergétique du Palais royal de Bruxelles. Les façades du côté gauche du palais – vu de face – et du bâtiment central sont terminées. Une partie des échafaudages est en train d’être retirée. Les échafaudages démontés seront réutilisés pour restaurer la partie droite de la façade principale dans la seconde phase des travaux.

Cette campagne de rénovation, déclinée en plusieurs phases, englobera également les autres façades (arrières et latérales), ainsi que les balustrades, les escaliers en pierre, les murs de jardins, les grilles et les clôtures.

Le nettoyage et la restauration du mur de jardin situé place du Trône débutera d’ici la fin de ce mois d’août 2023. Pour ce faire, un échafaudage sera également installé.

Les menuiseries extérieures seront également restaurées – ou remplacées selon les cas – et dotées d’un vitrage thermo-isolants pour une meilleure isolation du bâtiment. Au total, il s’agit de plus de 700 fenêtres et 2 800 m² de menuiserie.

Les travaux de cette campagne de rénovation ont commencé en mars 2023 et devraient durer environ 1 an et demi et coûter quelque 6 millions d’euros.