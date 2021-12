Réouverture du secteur culturel : les cinémas s’organisent

La procédure nécessite un certain temps: le texte a dû prendre en compte l’arrêt de 40 pages du Conseil d’État, qui a suspendu mardi soir la mesure de fermeture des lieux clos des établissements relevant du secteur culturel, prise lors du dernier comité de concertation du 22 décembre, et que la haute juridiction a jugée disproportionnée et non adéquatement motivée. Le texte de réparation a déjà passé plusieurs étapes. En fin de journée, il était en cours de consultation avec les Régions et Communautés. Le tout par procédure électronique: il n’y aura pas eu ce jour de réunion physique ni en visioconférence. Un communiqué de presse signalant le feu vert définitif est attendu dans les heures à venir.

Les cinémas sont donc désormais autorisés à rouvrir légalement. Pour ceux qui avaient dû fermer leurs portes suite au dernier Comité de concertation, comme pour ceux qui avaient fait preuve de désobéissance civile, il faut désormais s’organiser.

►Reportage de David Courier, Loïc Bourlard