Rénovation du parc du Cinquantenaire : le permis d’urbanisme a été délivré

Le permis d’urbanisme pour la rénovation du parc du Cinquantenaire a été délivré, a annoncé jeudi la secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme Audrey Henry (MR).

Selon celle-ci, financé par Beliris, le projet donnera un nouvel élan à l’un des plus beaux paysages de Bruxelles, en conciliant la protection du patrimoine, l’amélioration du cadre de vie des Bruxellois et la nécessité de répondre à l’urgence climatique.

Restaurer le patrimoine arboré

La rénovation du parc permettra notamment de restaurer le patrimoine arboré; de réaménager les chemins et de recréer l’axe historique du pavillon Horta. Les espaces de détente et de sport seront repensés pour mieux répondre aux attentes des usagers, tout en s’intégrant harmonieusement dans la structure du parc. Un nouvel éclairage public, “moderne et cohérent”, sera installé dans afin d’améliorer le confort et la sécurité des visiteurs. Enfin, les eaux des toitures des musées seront récupérées dans des citernes afin d’assurer une gestion durable et efficace de l’eau.

“Le parc du Cinquantenaire est un lieu de rendez-vous que chaque Bruxellois porte, d’une manière ou d’une autre, dans sa mémoire. À l’approche du bicentenaire de la Belgique, ce parc doit être préservé et restauré pour que de nouvelles générations puissent, à leur tour, y écrire leurs histoires”, a commenté Audrey Henry.

Pour le ministre fédéral en charge de Beliris, Bernard Quintin, également cité dans un communiqué, l’État fédéral réaffirme son engagement pour Bruxelles et son patrimoine en continuant à investir via Beliris dans le Parc du Cinquantenaire… plus que jamais, “le coeur vert de la capitale”.

La secrétaire d’Etat bruxelloise à la Rénovation urbaine, Ans Persoons, a pour sa part souligné qu’après avoir redonné son éclat au patrimoine du Parc du Cinquantenaire, il était enfin temps de restaurer ce qui fait son âme et son attractivité première: la nature, dans une ville confrontée aux défis climatiques.

Belga – Photo Belga