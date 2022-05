Rénovation de la place Keym : le permis d’urbanisme accordé

En septembre 2020, le projet de rénovation de la place Keym avait été présenté et la demande de permis d’urbanisme introduite quelques jours plus tard. Elle vient d’être accordée.

La place Keym deviendra une zone résidentielle. Sa rénovation prévoit de maintenir la circulation des véhicules motorisés mais de limiter la vitesse à 20 km/h. La rue du Roitelet sera mise à sens unique et l’accès au parking souterrain se fera via la rue des Arcades. Une large place sera maintenue, alors que le marché s’y déroulera toujours. Quant aux terrasses, elles seront plus grandes.

21% d’espaces verts

La végétation passe de 2% d’espaces verts à 21% via la plantation de nouveaux arbres et de fleurs. Au point le plus bas de la place, un petit étang récoltera les eaux de ruissellement qui seront ensuite déversés dans la biodiversité. Autour de ces espaces végétalisés, les passants pourront s’asseoir, pique-niquer ou encore discuter sur les bancs.

Au sol, des briques en terre cuite de ton gris clair remplaceront les pavés existants.

Sur l’ensemble du projet, 11 places de parking disparaissent pour répondre à la demande de la Région et du plan Good Move. Des arceaux seront installés pour les vélos.

Le budget total prévu est de 1,8 million d’euros. Si la commune de Watermael-Boitsfort espérait entamer le chantier en mars 2022, elle table désormais sur l’année 2023. Les travaux devraient durer un an.

Y. Mo. – Photo : Commune de Watermael-Boitsfort