Renforcement du Fonds Social Mazout : l’allocation de chauffage en vrac passe de 20 à 36 centimes par litre

Citée dans le communiqué, Karine Lalieux explique ces mesures : “Les ménages les plus précarisés ont rarement le choix de leur mode de chauffage. Ils ont rarement accès aux systèmes de chauffe les plus performants et n’ont que peu de moyens pour mieux isoler leur logement. La précarité énergétique est un cercle vicieux qui peut entraîner pouvant entraîner des situation de surendettement, des problèmes de santé,… Nous allons les aider à payer leur facture de mazout.”



Plus de 70.000 ménages ont bénéficié en 2021 des aides du Fonds Social Mazout, qui est accessible à tous les ménages se chauffant au mazout et qui bénéficient du statut BIM. Notons que pour y avoir recours, les bénéficiaires potentiels doivent s’adresser au CPAS de leur commune.



Ces mesures seront d’application du 1 juillet à la fin de l’année 2022. Leur prolongation éventuelle sera évaluée en fonction de l’évolution du prix du marché.

■ A.Du – Photo : Belga