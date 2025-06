“Remettre les citoyens au centre du jeu”, une pétition pour sortir Bruxelles de l’impasse

Après plus d’un an sans gouvernement bruxellois, les citoyens pourraient-ils avoir un rôle à jouer ? Pour en parler, Baptiste Buidin, spécialiste en communication politique était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Selon le spécialiste, les citoyens ont totalement un rôle à jouer. “L’accumulation des négociations, des crises, des communications a mené à une forme d’indifférence mais aujourd’hui, il faut se mobiliser, dire qu’on a besoin d’un gouvernement et de réformes pour Bruxelles”.

Hier à la Bourse, plus de 500 citoyens se sont rassemblés autour d’un pique-nique, pour justement dénoncer l’absence de gouvernement. “C’est un premier pas. Il y a des menaces sur la Région bruxelloise, les citoyens doivent prendre des initiatives pour montrer qu’ils aiment leur région.”

Si la symbolique de certaines dates (1 an après les élections, rapport de Standard&Poor’s vendredi) pourrait mettre la pression sur les politiques, pour Baptiste Buidin, “on a l’impression que la pression devrait être maximale, mais elle ne l’est pas tant que ça.”

Lancement d’une pétition

Le spécialiste en communication politique décide de prendre les devants, et lance une pétition pour réclamer une commission délibérative. Avec Réformer Bruxelles avec les citoyens, face au blocage politique”, Baptiste Buidin entend “remettre les citoyens au centre du jeu et les interroger sur les réformes à mettre en place pour en finir avec la lasagne institutionnelle bruxelloise, renforcer la capacité d’action des administrations et des agences régionales comme des pouvoirs locaux, clarifier leurs missions et leurs rôles et ainsi agir dans l’intérêt général des Bruxellois”.

Il vise les 1 000 signatures, pour que le Parlement décide de constituer ou non une commission délibérative pour que citoyens, et parlementaires en débattent ensemble.

