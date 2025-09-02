“Remco Evenepoel est affamé” : l’équipe belge qui se rend aux Mondiaux de cyclisme est connue

Remco Evenepoel pourra compter sur ses 7 équipiers Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Ilan Van Wilder, Quinten Hermans, Cian Uijtdebroeks, Florian Vermeersch et Xandro Meurisse sur la course en ligne des Mondiaux de cyclisme de Kigali, au Rwanda, le 28 septembre. Le sélectionneur Serge Pauwels a assuré que le double champion olympique était “affamé”.

Sans Wout van Aert, Tim Wellens ou Thibau Nys, la Belgique fera bloc derrière son leader. “Remco commence aujourd’hui le Tour de Grande-Bretagne et nous avons encore été en contact hier. Il est très motivé et a réussi à accepter son abandon dans le Tour de France. Physiquement et mentalement, il a eu le temps de se remettre à zéro, et maintenant il est affamé, il a de nouveau beaucoup de confiance en lui, comme nous le connaissons”, s’est amusé Pauwels.

L’équipe belge devra composer avec un parcours très difficile, qui comprend près de 5.000 mètres de dénivelé positif. Tadej Pogacar reste donc le grand favori à sa propre succession. “Il faudra voir bien sûr quel sera le niveau de Pogacar. S’il prend le départ, ce sera avec ambition”, a affirmé le sélectionneur. “Mais Remco a de toute façon une chance, même si je ne veux pas donner de pourcentage.”

La sélection de Louis Vervaeke a été un temps envisagée, mais Pauwels a finalement choisi Xandro Meurisse. “Sur ce parcours, Louis, avec sa forme actuelle, avait sa place, mais le choix est tombé sur Xandro. Je m’attends à ce qu’il soit encore présent dans le final. Il a fait un top 10 à Saint-Sébastien (10e sur la Clasica le 2 août, ndlr), son Tour était bon aussi.”

Belga