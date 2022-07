Réfugiés : la Croix-Rouge recherche 26 collaborateurs pour son centre d’accueil de Woluwe-Saint-Lambert

En 2022, le Département de l’immigration a déjà recensé 13 074 demandes d’asile dans tout le pays, en plus des presque 50 000 réfugiés ukrainiens déjà arrivés. C’est pourquoi la Croix-Rouge flamande recherche 170 salariés sur tout le territoire. Au centre d’accueil d’urgence Ariane, il manque 26 personnes afin d’accueillir au mieux l’afflux.

Pour son centre d’accueil d’urgence Ariane situé à Woluwe-Saint-Lambert, ce sont 26 salariés aux profils très différents qui sont recherchés. Le mercredi 3 août, une journée de travail sera organisé au siège de la Croix-Rouge flamande à Malines afin d’engager le personnel manquant. Les deux autres journées concernent le centre de Berlaar (Anvers) et celui de Sint-Laureins (Flandre Orientale). “Nous recherchons des profils très divers pour des métiers différents. Pensez aux encadrants de jour et de nuit, mais aussi aux personnels d’accueil et aux profils logistiques et administratifs. Enfin, bien sûr, nous recherchons également quelques personnes pour prendre en charge la gestion du centre“, déclare le directeur général Philippe Vandekerckhove à Bruzz.

Au total, l’organisme recherche 170 salariés. Outre les 26 places vacantes du centre de transit Ariane, 64 postes sont à pourvoir à Berlaar, 30 au nouveau centre d’accueil de Sint-Laureins. Enfin, 50 autres postes sont vacants pour les autres centres.

Après l’accueil, l’hébergement

“La priorité aujourd’hui, c’est de fournir un logement aux personnes qui se trouvent dans le centre“, annonce Pierre Verbeeren, coordinateur Ukraine pour le gouvernement bruxellois et la Cocom. En effet, afin de pouvoir accueillir plus de monde dans les centres, les autorités doivent faciliter l’intégration des personnes déjà accueillies. C’est pourquoi l’ancien directeur de Médecins du monde insiste sur l’utilité de la plateforme Bemyguest créée afin de mettre en relation les citoyens bruxellois souhaitant faire une offre de relogement et les réfugiés ukrainiens à la recherche d’une solution d’hébergement.

Tarik Si Sadi – Photo : Croix-Rouge flamande