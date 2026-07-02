Réforme du chômage : près de 35.000 personnes ont quitté le chômage avant la fin de leur droit en mars

Au mois de mars 2026, la population soumise à la limitation du droit comptait 37.295 personnes qui sortent en raison de la fin de leur droit et 33.789 personnes qui sortent spontanément du chômage avant leur fin de droit, selon les données présentées jeudi d’un monitoring effectué par l’Onem.

Les personnes concernées par la fin du droit au 1er mars 2026 étaient les demandeurs d’emploi qui se situent dans la 3e période d’indemnisation et qui cumulent entre 8 et 20 années de chômage.

La loi-programme de juillet 2025 réforme en profondeur l’assurance chômage en introduisant une limitation dans le temps des allocations de chômage. Son objectif principal, rappelle l’Onem dans son rapport de monitoring publié jeudi, est de stimuler les transitions vers l’emploi.

Des chiffres à interpréter avec prudence

En mars 2026, les sorties vers un emploi salarié sont plus nombreuses parmi les sorties spontanées (19.839 personnes) que parmi les sorties liées à la fin du droit (3.755 personnes). Au total, 33,2% des sorties (spontanées et fin du droit) ont débouché sur un emploi salarié.

Bien que cette proportion soit supérieure à celle observée en janvier (30,3%), les pourcentages restent très proches pour les personnes ayant atteint la fin de leur droit : respectivement 10,2% en janvier et 10,3% en mars. Le taux de sortie vers l’emploi des personnes bénéficiant d’une allocation d’insertion augmente progressivement et passe de 15,7% en janvier, à 25,8% en février et 28,4% en mars.

En termes relatifs, le pourcentage des sorties des allocations de chômage vers la maladie a diminué lors de la deuxième vague. Ce taux est passé de 12% en janvier à 8,9% en mars. Sur les 37.295 sorties des allocations pour fin de droit en mars, 15.530 entrées dans le revenu d’intégration ont été enregistrées, soit 41,6%.

L’Onem rappelle que ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. Les données sont provisoires et susceptibles d’évoluer en fonction d’événements ayant un impact sur la date de fin de droit aux allocations. Le monitoring fera l’objet de mises à jour régulières.

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