Réforme des médias de proximité : les représentants des travailleurs du secteur reçus au cabinet Galant

Selon le cabinet de la ministre, la rencontre s’est tenue dans un esprit “respectueux et constructif”. Les syndicats de leur côté ont déploré que la rencontre -à laquelle la ministre n’a pas participé- intervienne au moment même où le projet de réforme passait en deuxième lecture sur la table du gouvernement.

Les représentants de Mme Galant ont rappelé lors de cette rencontre la situation budgétaire délicate de la Fédération et les efforts demandés à tous les secteurs. Pour les médias de proximité, l’économie sera limitée à 500.000 euros pour 2026, le budget des acteurs passant de 10,5 à 10 millions d’euros.

“Le gouvernement s’est engagé à ne plus appliquer d’autre mesure d’économie sur cette dotation d’ici la fin de la législature, ce qui constitue une garantie dont peu d’organisations subsidiées disposent dans la situation financière actuelle”, soulignait-on vendredi du côté de Mme Galant.

Les discussions et inquiétudes ont aussi porté sur l’avenir des APE (Aides à la promotion de l’emploi), un dispositif wallon de soutien à l’emploi qui bénéficie à de nombreux professionnels du secteur des médias de proximité et que la Région entend réformer.

“Nous avons aussi posé beaucoup de questions sur les éléments factuels qui ont motivé cette réforme”, a confié Vinciane Convens, secrétaire nationale du syndicat CNE pour le secteur socio-culturel, à l’issue de la rencontre.

“Le cabinet reconnaît que le but premier n’est pas de faire économies, mais de ‘sauver le secteur’. Mais quand on leur demande sur base de quels éléments ils ont évalué cette nécessité de sauvetage, il n’y a pas d’éléments. Nous craignons que ce soit une réforme purement idéologique”, ajoute la syndicaliste.

Les syndicats ont sollicité vendredi un nouveau calendrier de rencontres avec la ministre, ainsi qu’à pouvoir disposer du projet de décret tel qu’approuvé en deuxième lecture par le gouvernement.

Le gouvernement de la FWB a décidé de réduire d’ici 2031 le nombre de médias de proximité. Leur nombre passerait ainsi de 12 à 8. Chaque province ne disposerait dès lors plus que d’une télé locale, à l’exception du Hainaut et de la province de Liège qui en conserveraient deux vu leur poids démographique plus important.

