Réforme des médias de proximité : l’avant-projet de décret validé en première lecture en gouvernement

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé vendredi en première lecture l’avant-projet de décret qui formalise la réforme annoncée des médias de proximité (ex-télés locales).

Porté par la ministre Jacqueline Galant (MR), le plan prévoit pour janvier 2031 au plus tard la restructuration du secteur en six pôles médias géographiques. Chaque province ne disposera alors plus que d’un seul média de proximité reconnu, à l’exception du Hainaut et de Liège qui pourront en conserver deux vu leur taille démographique.

Cette validation en 1re lecture en gouvernement lance la phase légale de consultation du secteur. “Fidèle à la démarche de concertation qu’elle mène depuis un an, la ministre sollicitera également, de sa propre initiative, l’avis du Réseau des Médias de Proximité”, indique vendredi son cabinet dans un communiqué.

Belga