Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Réforme des médias de proximité : l’avant-projet de décret validé en première lecture en gouvernement

Jacqueline Galant

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé vendredi en première lecture l’avant-projet de décret qui formalise la réforme annoncée des médias de proximité (ex-télés locales).

Porté par la ministre Jacqueline Galant (MR), le plan prévoit pour janvier 2031 au plus tard la restructuration du secteur en six pôles médias géographiques.  Chaque province ne disposera alors plus que d’un seul média de proximité reconnu, à l’exception du Hainaut et de Liège qui pourront en conserver deux vu leur taille démographique.

Cette validation en 1re lecture en gouvernement lance la phase légale de consultation du secteur. “Fidèle à la démarche de concertation qu’elle mène depuis un an, la ministre sollicitera également, de sa propre initiative, l’avis du Réseau des Médias de Proximité”, indique vendredi son cabinet dans un communiqué.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

12 septembre 2025 - 12h51
Modifié le 12 septembre 2025 - 12h58
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales