Rassemblements et violences à Schaerbeek : voici le bilan des arrestations

La zone de Police Bruxelles-Nord a communiqué, ce jeudi, sur les arrestations suite aux rassemblements à Schaerbeek.

Lundi et mardi, des rassemblements importants se produisaient à Schaerbeek, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan GoodMove dans le quartier de la Cage aux Ours. Au cours du rassemblement de mardi, des dégradations ont eu lieu. “Lundi (…) une partie de la signalisation provisoire a été enlevée par les manifestants et rassemblée symboliquement dans une conicité (…) Des dégâts (tags) ont été apportés à la signalisation permanente sur la place Pavillon et quatre poteaux amovibles ont été enlevés et détériorés“, relate la zone de police Bruxelles-Nord, “Ce mardi (…) une grue a [aussi] été incendiée et a nécessité une intervention rapide des services des pompiers (…) [Plus tard] trois policiers ont été légèrement blessés“.

► Article | Deux policiers et un pompier blessés dans la manifestation contre GoodMove à Schaerbeek (26/10/2022)

Suite à ces faits, trois personnes ont été arrêtées administrativement, ainsi que six personnes judiciairement, indique la police locale. Quatre d’entre-elles ont été mises à disposition du Parquet de Bruxelles, “parmi lesquelles trois majeurs et un mineur. Le mineur et deux des majeurs ont été libérés après auditions par le substitut du Procureur du Roi de garde“.

Le troisième majeur s’est vu, lui, remettre une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel le 2 décembre prochain “pour y répondre de faits de tentative d’incendie volontaire de propriétés mobilières“.

ArBr – Photo : Belga