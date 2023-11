“Rassemblement pour dire non à l’antisémitisme en France et en Europe” : les élus des Français de Belgique ont appelé à un rassemblement devant le Consulat

Les élus des Français de Belgique ont appelé ce dimanche à “ un rassemblement sans slogans ni banderoles devant le Consulat de France à Bruxelles pour dénoncer l’antisémitisme “.

Dès 17 heures, les citoyens étaient appelés à se rassembler devant le Consulat de France afin de dénoncer l’antisémitisme grandissant en Europe.

“Depuis l’attaque terroriste perpétrée en Israël par le Hamas, le 7 octobre dernier, causant plus de 1400 morts, nous assistons à une très grave multiplication des actes antisémites“, expliquent les élus des Français de Belgique, à l’origine du rassemblement, par voie de communiqué. “Rien qu’en France, ce sont plus de 1000 faits qui ont été enregistrés, soit deux fois plus qu’au cours de toute l’année 2022. Un constat similaire peut être fait dans tous les pays d’Europe, y compris en Belgique“, poursuivent-ils.



“À l’image des marches en France, ce rassemblement appelle à la libération immédiate des 240 otages parmi lesquels huit de nos compatriotes qui, comme nous Français et bi-nationaux de Belgique, vivent hors de France“.

“Alors qu’il y a déjà des milliers de morts à Gaza, nous appelons à la mise en place d’une trêve humanitaire réciproque, immédiate, durable et soutenue, en respect du droit international pour apporter une aide aux populations civiles gazaouies soumises aux bombardements“, poursuivent-ils.



“Nous rappelons que la lutte contre l’antisémitisme est l’affaire de toutes et tous, et ne concerne pas uniquement nos compatriotes juifs. L’antisémitisme constitue, comme le racisme, une atteinte aux principes et aux valeurs de la République, de l’Union européenne, et est une menace pour nos libertés individuelles et collectives“, concluent-ils.

■ Duplex de Meryem Laadissi et Arnaud Dedier