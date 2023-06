Rapol’OG : la Belgique fièrement représentée à la “Nuit des étoiles du Congo”

Le 27 mai dernier, la ville de Trappes a vibré au rythme de la musique lors de l’édition 2023 de « la Nuit des étoiles du Congo ». Cet événement caritatif rassemble les plus grands artistes et médias pour célébrer la diversité culturelle du Congo, et pour la remise des prix pour les meilleurs dans leur domaine.

Une belle victoire pour la Belgique !

Cette année, la Belgique a fièrement défendu ses couleurs avec de nombreux artistes belges nominés et récompensés. Dans le domaine du Rap, du Hip Hop et du Rnb, la Belgique a été particulièrement remarquée. On retrouve notamment Crystal de la « Nouvelle école » et ID PIZZLE qui ont fièrement remporté leur trophée !

L’équipe de Rapol’OG n’a pas été en reste, car elle a remporté un trophée ! Une belle étoile, pour notre contribution à la scène musicale en tant que média belge qui a été remise à Barkley Miguel Panzo, le coproducteur de l’émission.

Queeny Arickx, notre présentatrice, a également reçu une étoile pour son travail et son dévouement au partage culturel. Elle a été reconnue pour son engagement en faveur de la promotion des artistes belges.

La présence de la Belgique lors de « la Nuit des étoiles du Congo » démontre l’importance de la diversité culturelle et de la collaboration internationale dans l’industrie musicale.

« La Nuit des étoiles du Congo » a été une soirée mémorable pour tous. Nous avons hâte de voir ce que l’avenir réserve à ces artistes talentueux et à la scène musicale belge dans son ensemble !

« La Nuit des étoiles du Congo » : un événement de référence pour la jeunesse congolaise des pays francophones et d’ailleurs !

Organisé par l’association Prodman évènementiel, “La Nuit des étoiles du Congo” réunit plusieurs artistes de renom dans la musique R’n’B, Hip Hop et du Rap. Des humoristes, des chanteurs, des chanteuses, des comédiens, des sportifs, des écrivains célèbres, etc. étaient également au rendez-vous.

“La Nuit des étoiles du Congo” est une occasion de célébrer la mixité de la culture congolaise et sa communauté vivant en France, en Belgique et partout dans le monde. La musique est un moyen de rassembler les gens, et cet événement a permis de mettre en avant les artistes congolais, leur talent, et surtout leur potentiel pour la scène internationale !

L’entraide, une priorité !

En organisant cet événement, l’objectif est de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par la jeunesse au Congo et collecter des fonds pour aider ces jeunes à avoir un avenir meilleur. Les fonds sont récoltés pour des actions sportives, culturelles, pour la réhabilitation d’écoles, et d’espaces Urban Multisport. Ils seront également versés pour lutter contre l’illettrisme des jeunes femmes et pour les femmes victimes de viols au Congo.

Rapol’OG