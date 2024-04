‘Give Me 5 X Vibes by STIB’ : le nouveau projet de la STIB et Give Me 5

Après des collaborations avec le rappeur Youssef Swatt’s pour une campagne en faveur du respect du personnel, ainsi qu’avec l’émission radio RAPOL’OG, la compagnie de transport s’engage aujourd’hui dans un nouveau projet avec le label « Give me 5 ».

Ce projet baptisé « Give Me 5 X Vibes by STIB » se présente comme un concept de « tram hip-hop », visant à promouvoir la scène rap bruxelloise en mettant en avant de jeunes talents avec des performances live filmé dans un tram. Une scène atypique, mais pour bon nombre de rappeurs, un terrain familier. En effet, beaucoup ont une histoire avec la STIB, et il est fort probable que certains aient même écrit leurs premiers textes dans un bus ou un tram de la compagnie.

Pour cette nouvelle initiative, la STIB s’allie au label de Déparone, qui est chauffeur de tram au sein même de la compagnie. Le label « Give Me 5 » a été fondé en 2008 avec cette même idée de mettre en lumière des talents émergents de Bruxelles. Le label a déjà réalisé plusieurs productions et diffusé plusieurs clips. La chaîne YouTube du label compte aujourd’hui plus de 100 000 abonnés.

Le premier épisode de « Give Me 5 X Vibes by STIB » a été dévoilé cette semaine, mettant en avant le rappeur Udeyfa. Originaire de Molenbeek, le rappeur compte plus de 600 000 abonnés sur TikTok et son premier album « Les Histoires » (2023) cumule plus de 3 millions de streams. Dans une vidéo de trois minutes, l’artiste nous offre une performance live, dévoilant ainsi son style musical et révélant le talent de Bruxelles.

Mais cette collaboration n’est pas la première avec des acteurs du monde du hip-hop. En effet, en novembre 2022, la STIB avait collaboré avec le rappeur de Tournai Youssef Swatt’s pour une campagne en faveur du respect du personnel de la compagnie. De plus, la STIB avait également collaboré avec RAPOL’OG en affichant des publicités de l’émission sur plusieurs de leurs bus.

Après ces différentes collaborations, la compagnie montre qu’elle soutient les artistes bruxellois.

View this post on Instagram A post shared by Transport Public Bruxelles 🇧🇪 (@stibmivb)

Article rédigé par Sonia (BMP AGENCY)