Rachid Azaoum quitte les Engagés pour le MR : “Le projet libéral est la seule alternative pour Bruxelles”

Nouvelle défection chez les centristes bruxellois…

Rachid Azaoum quitte les Engagés pour le MR, a-t-il annoncé à nos confrères de la DH. Le Berchemois est administrateur chez Beci et gérant de six établissements fast-food dans la capitale. “On doit travailler sur l’emploi et le développement économique, c’est le sens de mon engagement“, explique-t-il ce jeudi matin dans Bonjour Bruxelles. “J’ai adoré le processus du refonte du CDH mais je me suis engagé pour changer les choses pour les bruxellois, pas pour un parti. Le processus du CDH est trop long, le citoyen attend l’action sur le terrain. Les valeurs du MR me correspondent. Je serai la personne de terrain, auprès des commercants, des indépendants. Le projet libéral est le projet qu’il faut pour Bruxelles, c’est le seul projet alternatif“.

A-t-il déjà des propositions ? “Il faut par exemple remplacer les maisons de jeunes dans certains quartiers par des maisons des entrepreneurs. Il faut donner l’envie d’entreprendre aux jeunes“. Quid de l’interdiction du foulard dans la fonction publique ? “Je veux qu’il y ait de la nuance“, indique-t-il, sans directement répondre s’il votera selon les positions libérales.

Rachid Azaoum figurera sur les listes libérales régionales en 2024. Sera-t-il candidat aux communales ? “L’engagement communal est important, mais je compte déménager“.

En 2019, un siège au parlement bruxellois passe sous le nez du Berchemois, qui s’engage alors dans sa commune.

Un départ de plus chez les Engagés bruxellois, qui donne le ton à l’approche du triple scrutin de 2024.

