Quelle est la situation épidémiologique à Bruxelles ?

La Commission communautaire commune a partagé son rapport.

Dans quelle situation épidémiologie nous trouvons-nous aujourd’hui à Bruxelles ? Cette question est au coeur d’un rapport, partagé ce samedi par la Commission communautaire commune. Celle-ci invite encore à la prudence et à la vaccination. “Bien que la plupart des indicateurs épidémiologiques sont à la baisse, ils restent encore très élevés. 119 personnes sont encore en soins intensifs pour cause de Covid-19 en Région de Bruxelles-Capitale. Il convient donc de rester prudent et de continuer à faire baisser ces chiffres ensemble en respectant les mesures sanitaires et en se faisant vacciner“, écrit la COCOM.

Les autorités ont indiqué que c’est le variant britannique qui reste le plus présent (87,3% des contaminations en Belgique), suivi du variant brésilien (5,3%) et le sud-africain (2,3%). “Plusieurs cas de variant indien, également un cas virulent, ont également été détectés sur le territoire belge, dont quatre en Région de Bruxelles-Capitale“, indique la COCOM, qui précise que les personnes infectées par un variant font l’objet d’un tracing renforcé.

Les hospitalisations et les décès en diminution

Reste que les hospilisations et les décès sont en diminution, à Bruxelles. Ainsi, “les hospitalisations diminuent légèrement depuis la semaine passée, passant de 449 le 30 avril à 402 le 6 mai. Bien que le nombre de personnes en unités de soins intensifs diminue, il reste cependant élevé avec 119 personnes le 6 mai. La phase 1B est donc bien activée : 50% des lits de soins intensifs sont réservés aux patients Covid-19, et un certain nombre d’opérations ou soins lourds non-urgents est malheureusement reporté“, explique la Commission communautaire commune.

De même, le nombre de décès est en légère diminution, “passant de 49 le 30 avril à 48 ce 7 mai“, précise la COCOM.

Les indicateurs-clés également à la baisse

Enfin, les indicateurs-clés de l’épidémie sont également en diminution à Bruxelles, se réjouit la Commission communautaire commune. Ainsi, le taux d’incidence (le nombre d’infections pour 100.000 habitants) commence à diminuer (de 476 le 30 avril à 408 le 7 mai), tout comme le taux de positivité (la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués), passant de 8,8% le 30 avril à 7% ce 7 mai.

Enfin, “la valeur R, soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade, reste sous la barre de 1“, se réjouissent les autorités.

Bilan graphique de la situation à Bruxelles

ArBr – Photo : Belga (illustration)