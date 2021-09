Bruxelles maintient l’obligation du port du masque dans les commerces

L’obligation du port du masque sera maintenue en Région bruxelloise dans les secteurs où elle est actuellement d’application, notamment les commerces, a fait savoir vendredi le cabinet du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, à l’issue du comité de concertation.

Le Comité de concertation a décidé d’assouplissements dans les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, à l’échelle du pays. La situation épidémiologique et vaccinale est cependant très contrastée d’un territoire à l’autre.

“A Bruxelles, cette situation ne permettra pas d’adopter les mêmes assouplissements le 1er octobre. Outre l’entrée en vigueur du “covid stafe ticket” (CST) pour plusieurs secteurs, l’obligation du port du masque devra être maintenue dans les secteurs où elle s’applique actuellement pour toute la Belgique, notamment dans les commerces. Ceux-ci ne seront en effet pas soumis au CST, notamment pour permettre l’accès à tous aux commerces essentiels, mais en conséquence, le port du masque y restera obligatoire. Il en ira de même pour les activités de contacts“, a expliqué le cabinet.

Le Premier ministre Alexander De Croo a haussé le ton vendredi, à l’issue du comité de concertation, pour dénoncer le faible taux de vaccination en Région bruxelloise et le danger, pour la société, induit par ceux qui ne se font pas vacciner. “En Région de Bruxelles-capitale, la moitié de la population n’est pas vaccinée, et dans certaines communes, le taux de vaccination est bien en deçà. Cette situation n’est ni acceptable ni tenable“, a lancé M. De Croo à l’issue du comité de concertation. “Cette épidémie devient une épidémie des non vaccinés. On ne peut l’accepter, on ne peut accepter que des gens fassent le choix de mettre d’autres personnes en danger. Ce sont ceux qui ne se sont pas fait vacciner qui sont responsables” de la prolongation de certaines mesures de restriction, a ajouté le chef du gouvernement fédéral.

