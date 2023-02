Quatre évêques, dont le Bruxellois Mgr Jean Kockerols, se rendent en Ukraine

Une délégation de la conférence des évêques de Belgique est depuis mardi en visite pastorale en Ukraine.

Quatre évêques ont pris la direction de l’Ukraine pour une visite pastorale destinée à soutenir les Ukrainiens dans la guerre face à la Russie. La délégation belge est composée de l’évêque de Bruges Lode Aerts, celui d’Anvers Johan Bonny, de Gand Lode Van Hecke et l’évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles Jean Kockerols.

Après Kiev, ces évêques se rendront à Irpin, située dans sa banlieue, et à Boutcha. Cette ville fut le théâtre il y a presque un an d’un massacre perpétré par les soldats russes. Les évêques iront ensuite à Lviv, située dans l’ouest du pays. Ils rencontreront plusieurs responsables civils et religieux et visiteront plusieurs orphelinats et lieux d’accueil pour les réfugiés. Les dignitaires religieux belges célèbreront également à plusieurs endroits, l’eucharistie, ce rite de l’Église catholique qui reproduit les gestes du Christ lors de la dernière Cène.

Les évêques ont répondu à l’invitation de Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l’Éparchie de Saint-Vladimir-le-Grand pour les Ukrainiens de rite byzantin de Belgique.

“Hélas, nous avons visité un cimetière avec des centaines de tombes. Nous avons vu des voitures criblées de balles par les Russes. Nous avons même reçu de la part d’un prêtre un morceau d’obus, de ces obus qui font énormément de dégâts”, explique Mgr Jean Kockerols à BX1. “Les Ukrainiens sont touchés par ce geste tout simple, par le fait que nous prions pour eux, que nous vivons dans la même Europe, avec le même souci de paix”.

■ Interview de Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, depuis Kiev.

La rédaction, avec Belga – Photo : BX1