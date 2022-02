Quatre établissements touristiques récompensés pour leurs pratiques durables

Vient ensuite le “PentaHotel” dans le centre-ville de Bruxelles. “En plus de leur service de restauration durable, le PentaHotel contribue au nettoyage des villes et des plages dans toutes les destinations Pentahotels, distribue des hôtels à insectes et participe financièrement à la reforestation des écosystèmes avec leur partenaire « One Tree Planted »”, indique visit.brussels, Brussels Hotels Association (BHA) et Brussels Special Venues (BSV) dans un communiqué commun.

L'”Appart’ City” près de la gare du Midi est quant à lui récompensé notamment car il privilégie les fournisseurs locaux et propose du miel aux clients, “dans une démarche visant à lutter contre le déclin des abeilles”. Enfin, le Musée des migrations (MigratieMuseumMigration) à Molenbeek a également reçu le label Green Key. Des panneaux solaires ont été installés sur le toit du bâtiment et les gestionnaire du site “réutilisent l’eau de pluie pour leur jardin et leurs toilettes, n’utilisent que des produits écologiques et trient tous leurs déchets”. Une inspection des lieux tous les trois ans Chaque année, les établissements devront démontrer qu’ils méritent encore le label. Un audit sera réalisé tous les trois ans.