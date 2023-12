Quartier Midi : le projet Move’Hub reste trop dense, et ne prévoit ni parc public, ni logements sociaux, dénonce IEB

Le projet était présenté hier en commission de concertation, d’Anderlecht et Saint-Gilles. Même si la nouvelle version de Move’Hub présente des gabarits et superficies revus à la baisse, des critiques demeurent, notamment d’associations commme Inter-Environnement Bruxelles (IEB).

Le tout premier projet date de plus de 10 ans. Aujourd’hui, les promoteurs Atenor et BPI en sont à leur quatrième version. Il vise l’îlot situé entre les rues Bara et Ernest Blérot, et l’avenue Paul-Henri Spaak, dans le quartier Midi, sur les communes de Saint-Gilles et Anderlecht.

Alors que le plan prévoyait initialement la construction de 100.000 m² de bureaux répartis en trois tours dont la plus haute devait culminer à 150 mètres, la dernière mouture du projet revoit ses gabarits à la baisse : la superficie de bureaux passe à 38.000 m² et la hauteur de la tour la plus haute est réduite de moitié. Le projet intègre en outre des équipements collectifs; ainsi que 64 logements publics (moyens) construits avec Citydev et 24 logements privés.

Densité, gabarits

Pour autant, il ne trouve toujours pas grâce aux yeux d’Inter Environnement Bruxelles (IEB), du BRAL, et d’autres associations de défense de l’environnement et du logement, très critiques sur le projet Atenor – BPI depuis le début. “Les densités restent trop fortes, pour ce quartier déjà particulièrement dense, avec un impact sur les habitants de l’immeuble “Tintin” (au coin de la rue Bara) et des logements alentours. Une entorse au Règlement régional d’urbanisme (RRU).”, relève Claire Scohier, chargée de mission à IEB, qui a suivi la commission de concertation hier. L’association dénonce par ailleurs le fait qu’il prévoit qu’un parc privatif, en intérieur d’îlot, et non public. IEB cite à cet égard les avis de la Commission régionale de développement et du Conseil de l’Environnement de la Région bruxelloise, qui avaient identifié l’îlot comme adapté à la création d’un espace verts public, lors des discussions sur le PAD Midi.

Les associations dénoncent également l’absence totale de logements sociaux, pourtant prévus dans les balises établies en mars 2023 par le gouvernement bruxellois pour encadrer les projets dans le quartier, après la mise au frigo du PAD Midi. Et de demander la création d’un parc public, le respect des balises et l’intégration de 25% de logements sociaux.

A l’issue de la commission de concertation, les différentes parties finalisent leur avis. A Saint-Gilles, l’échevine de l’Urbanisme, Catherine Morenville (Ecolo), nous indique que la commune remettra un avis faborable avec des conditions, concernant en particulier les gabarits.

