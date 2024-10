“Quand les gens viennent visiter la Brafa, ils ne savent jamais ce qu’ils vont découvrir” se réjouit la directrice

Quelque 130 exposants issus de 14 pays seront présents à Bruxelles Expo du 26 janvier au 2 février prochains, à l’occasion de la Brafa 2025, a annoncé jeudi l’organisation lors de la présentation de l’évènement.

Pour son septantième anniversaire, la Brussels Art Fair mettra les petits plats dans les grands, à travers une collaboration inédite avec l’Institut royal du patrimoine artistique (Irpa) et l’accueil de 14 nouvelles galeries.

Parmi les nouveaux exposants présents pour cette édition de la Brafa se trouveront notamment la galerie londonienne Stoppenbach & Delestre, spécialisée dans l’art impressionniste français, le marchand d’estampes Colnaghi, ou encore l’exposant suédois Hoffman Antiques, spécialiste du mobilier gustavien. “C’est très important d’avoir un petit roulement parmi nos exposants, pour pouvoir faire évoluer l’évènement”, note la directrice générale de la Brafa, Beatrix Bourdon. “La sélection de nos galeries est basée sur leurs diverses spécialités, car nous nous voulons très éclectiques. La qualité des exposants et leur pays d’origine influencent également notre choix.”

La foire inaugurera par ailleurs une nouvelle collaboration avec l’Irpa à l’occasion de sa septantième édition. L’Institut proposera chaque jour des ateliers au public, avec pour objectif de répondre à leurs interrogations concernant la conservation de leurs oeuvres d’art. Depuis ses débuts à la Brafa il y a presque 30 ans, Beatrix Bourdon a été le témoin d’autres évolutions de la foire. “En 1992, nous accueillions 12.000 visiteurs. Maintenant, nous sommes aux environs de 60.000”, souligne-t-elle. “Aujourd’hui, le public s’intéresse beaucoup plus à l’art, il s’y connaît mieux. On accueille de vrais collectionneurs, des conservateurs, mais aussi des amateurs d’art et des gens qui viennent pour apprendre”, ajoute-t-elle.

Un public également devenu fidèle au fil des années, selon la directrice générale. “Quand les gens viennent à la foire, ils ne savent jamais ce qu’ils vont découvrir, et c’est ça qui est important. On essaie de les surprendre grâce à la décoration, l’accueil de nouvelles galeries… C’est essentiel pour que les visiteurs aient envie de revenir”, conclut Beatrix Bourdon. Cette année, l’accent sera notamment mis sur la fête et la joie, à travers les immenses installations colorées de l’invitée d’honneur de l’évènement, l’artiste portugaise Joana Vasconcelos.

Belga