Puggy : un marathon de concerts pour leur nouvel album

Ils étaient hier soir sur la scène de la Grand Place : le groupe Puggy se prépare à sortir son cinquième album le 3 octobre prochain.

À cette occasion, c’est une véritable journée marathon qu’ils vivent aujourd’hui : quatre concerts intimistes, dans quatre villes  différentes : Bruxelles, Mons, Namur et Liège. Et le premier d’entre-eux avait lieu ce midi au Fox, à Watermael-Boitsfort.

Une tournée belge d’un jour pour faire découvrir quelques-uns des 12 titres de ce nouvel album aux accents pop moderne devant un public conquis. Puggy sera en concert à Forest National le 28 novembre.

Reportage d’Anaïs Corbin, Thibaut Rommens et Djôp Medou Mvondo

 

27 septembre 2025 - 16h57
Modifié le 27 septembre 2025 - 16h57
 

