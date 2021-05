Propreté publique : la campagne “Fais gaffe à ma bulle !” débute ce lundi

La campagne “Fais gaffe à ma bulle !”, qui démarre ce lundi, a pour objectif de réduire les dépôts clandestins et améliorer la propreté autour des bulles à verre et à textiles. Elle cherche également à diminuer les intrus dans les bulles à textiles (on y retrouve notamment des jouets, de la litière ou encore de l’huile) et à augmenter la qualité des contenus réutilisables ou recyclables.

► À lire aussi : Le nombre de signalements sur FixMyStreet, qui traque les dépôts clandestins, a doublé en trois ans

“Nous comptons sur une participation active du citoyen et souhaitons revaloriser ces points d’apports volontaires en leur octroyant une identité unique, car actuellement ceux-ci peuvent donner le sentiment de n’appartenir à personne. Concrètement, tout comme les arrêts de transports en commun, les sites de bulles à verre et à textiles ont été nommés par les citoyens ou les communes. L’objectif de cette démarche est de créer une appartenance et un ancrage dans le quartier”, explique Fost Plus, une asbl chargée de la collecte sélective, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers.

► À lire aussi : 350 tonnes de déchets illégaux supplémentaires enregistrées à Bruxelles en 2020

La campagne de sensibilisation a été développée à l’initiative de Fost Plus, Bruxelles-Propreté, des entreprises sociales de collecte textile et 13 communes bruxelloises : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte- Agathe, la Ville de Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Saint-Gilles, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort.

Ma. Ar. – Photo : Bruxelles-Propreté