Projet “Émaillerie” : 63 nouveaux logements sociaux voient le jour à Molenbeek

Situé à proximité de la Gare de l’Ouest, le projet “Émaillerie” dispose de 63 appartements côté rue Verheyden et se divise en trois grands ensemble. Sur les 63 appartements, 38 font l’objet d’une acquisition par la coopérative des locataires “Comensia”.

Une architecture moderne

Les bâtiments s’articulent autour d’un jardin privé et sécurisé qui permettra de “développement des projets participatifs de proximité et favoriser la rencontre entre les différents habitants, privés et sociaux“, selon Cédric Mahieu, directeur général de Comensia.. Les logements possèdent un jardin privatif, un balcon et/ou une terrasse avec une vue dégagée sur Bruxelles. Les appartements sont accessibles par ascenseur et disposent d’une, deux ou trois chambres.

La luminosité des logements fut un point important lors de la construction ; “l’ensemble se veut le plus lumineux possible, on a choisi un revêtement de façade en bardage métallique qui soit réfléchissant, qui joue avec la lumière du soleil et les ondulations de la tôle, cela permet d’avoir une façade différente tout au long de la journée. Le bardage métallique est parfois un petit peu rude, on a voulu l’attendrir avec une présence de bois pour lui donner un aspect chaleureux et accueillant“, explique Olivier Bastin, architecte au sein de “L’Escaut architectures”.

Des emplacements de parking souterrains seront également disponibles pour les locataires des bâtiments mais aussi pour les habitants du quartier via des mises en location gérées par un opérateur externe.

“Une réponse directe à la crise du logement“

Selon le Directeur général de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), Yves Lemmens, les projets “clés sur porte” sont “une réponse directe à la crise du logement, amplifiée par une crise financière et sanitaire. Nous avons donc besoin de solutions pour les personnes qui sont en attente d’un logement décent de qualité mais aussi à un prix abordable“.

Y. Mo. – Photo : slrb-bghm.brussels