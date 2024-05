Les locataires de logements sociaux bruxellois globalement satisfaits de leur société immobilière

Une enquête de satisfaction menée auprès de plus de 2.000 locataires sociaux de la Région bruxelloise révèle un sentiment globalement positif auprès des personnes interrogées.

Selon la Société du Logement de la Région Bruxelloise, c’est la première fois qu’une telle étude à large échelle est menée. Dans un communiqué diffusé jeudi, la structure faîtière des SISP souligne l’importance des efforts déployés par celles-ci pour répondre aux besoins de leurs locataires.

La SLRB et 10 des 16 SISP bruxelloises ont mené une enquête auprès des locataires sociaux afin de connaître leur avis concernant leur logement, leur quartier et les services offerts par leur SISP, entre avril et novembre 2023.

Cette enquête de satisfaction s’inscrit dans le contrat de gestion entre la SLRB et les SISP, dans lequel ces sociétés publiques se sont engagées à réaliser un plan d’action pour améliorer la qualité de leurs services.

Les locataires ont été choisis au hasard, à raison de minimum 200 de chacune des SISP participantes.

60% des répondants ont attribué une note de 7 ou plus, tous types de logements confondus. Pour l’accessibilité des logements pour les PMR, le score reste relativement positif: 6/10.

78% des locataires sociaux ont répondu positivement aux questions sur la qualité de vie dans leur quartier. Leur sentiment de sécurité est assez élevé (7/10).

En ce qui concerne le nombre de chambres, 77% des locataires se disent satisfaits.

Au niveau de l’isolation thermique et sonore, des châssis, des matériaux de salle de bain et de l’équipement cuisine, la note moyenne se situe entre 5,7 et 6,3 sur 10.

