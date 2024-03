Procès Encro : L’avocat de Sara B., gérante présumée d’une société-écran, plaide l’acquittement

Abdelwahab G., l’un des dirigeants présumés d’une organisation criminelle active dans le trafic de drogue, a dénoncé mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, des menaces proférées à son encontre par une autre prévenue dans ce procès, son ancienne compagne Souade E. H.

Ces menaces auraient été lancées lundi, à la fin de l’audience de ce méga-procès dit “Encro”, du nom de la messagerie cryptée Encrochat dont le craquage a permis de démanteler cette organisation criminelle. Selon le prévenu, il a été pris à partie par son ex-compagne avant qu’elle ne soit interceptée par un policier. “Je me demande comment elle a pu passer tous les contrôles, venir à moi et me menacer avec des ‘Tu verras’ et ‘Moi aussi je suis une voyou'”, a relevé Abdelwahab G. “Il y a quelques semaines le procureur fédéral a suspendu l’audience pour une question de sécurité. Ce qui s’est passé hier est aussi grave“, a-t-il insisté. La présidente du tribunal a assuré au prévenu que le procureur prendra les faits en mains. Elle a requis une attention particulière aux policiers. À la suite de cet échange, Ali H., intermédiaire et transporteur présumé dans le dossier, s’est levé. “Deux policiers m’ont agressé dans ma cellule et ça n’a pas été acté. Pourquoi ?”, a-t-il lancé. La présidente l’a alors invité à se calmer et a rappelé que son avocat pouvait déposer plainte pour les violences évoquées.

La défense plaide l’acquittement pour l’épouse d’un importateur de cocaïne présumé L’avocat de Chaïmae E.B. a plaidé l’acquittement de sa cliente mardi au procès Encro, qui se tient devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. “Le parquet fédéral a requis 20 ans de prison à l’encontre de Bilal I.”, un importateur de cocaïne présumé, “et 20 mois contre ma cliente”. S’ils sont effectivement condamnés, “que fera-t-on de leurs deux petites filles?”, a questionné la défense. Lors de son réquisitoire, le procureur fédéral a relevé que Chaïmae E.B. avait joué un rôle “limité” dans l’organisation criminelle, rendant des “petits services” à son mari. “Ma cliente est une épouse fidèle, présente. Le parquet suppose donc qu’elle était au courant des activités illicites (de son mari, NDLR), qu’elle (lui) a donné des coups de mains mais, dans notre droit, il y a une gradation entre savoir, vouloir et participer”, a rappelé la défense. Concernant le compte sur la messagerie cryptée Sky ECC attribué à la prévenue, son avocat a rappelé qu’elle en contestait l’usage. Il a toutefois choisi de plaider comme si ce compte appartenait bien à sa cliente, tout en rappelant que disposer d’un logiciel crypté “ne signifiait pas” qu’elle appartenait “à une organisation criminelle”. Les échanges sur cette messagerie n’étaient en outre pas liés à du “business”, a ajouté le pénaliste. Au sujet d’une perquisition lors de laquelle la police a découvert 15.000 euros dans une enveloppe, la défense a assuré que Chaïmae E.B. n’en avait pas connaissance, ni même des 35.000 euros trouvés dans le véhicule du père de son mari. “Ma cliente n’a pas d’argent. Elle met en vente des meubles et des articles de sport sur Marketplace”, a souligné la défense. Le procès “Encro” se penche sur une vaste organisation criminelle active dans le trafic de drogue, et mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.