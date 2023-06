Procès des attentats de Bruxelles : les parties civiles s’attardent sur les règles de preuve et les qualifications des charges

Les avocats de la partie civile poursuivront leurs plaidoiries. Mardi après-midi, ils ont introduit leur exposé, qui s’étendra sur plusieurs jours, en rappelant le contexte des attentats et ses conséquences désastreuses sur de nombreuses vies. Mercredi, ils aborderont les notions juridiques que les jurés doivent pouvoir maîtriser dans ce procès.

Me Adrien Masset parlera tout d’abord de tout ce qui concerne la règle de la preuve en droit pénal ainsi que des qualifications retenues dans ce dossier. Que faut-il entendre par “assassinat dans un contexte terroriste”, par “tentative d’assassinat dans un contexte terroriste” et par “participation aux activités d’un groupe terroriste”? Le pénaliste et professeur de droit y répondra.

Trois autres avocats, dont Me Sanne De Clerck et Me Nicolas Estienne, évoqueront ensuite le cas particulier de trois victimes décédées plusieurs mois, voire plusieurs années, après les attentats. Il s’agit notamment de Shanti De Corte, qui se trouvait à l’aéroport de Zaventem le 22 mars 2016. Elle avait 17 ans au moment des faits et n’a jamais guéri de son syndrome post-traumatique. Elle a obtenu l’euthanasie en mai 2022.

Me Thierry Moreau donnera ensuite quelques mots d’explications sur ce qui fonde le “désistement volontaire” en droit. Pour la partie civile, il est clair que l’accusé Mohamed Abrini, notamment, ne s’est pas désisté des attaques terroristes en abandonnant sa bombe à l’aéroport avant de fuir les lieux.

Mercredi après-midi, Me Moreau toujours abordera les notions juridiques de “participation criminelle” et de “participation par omission”. Enfin, Me Guillaume Lys exposera une présentation synthétique des accusés. Les avocats de la partie civile poursuivront les prochains jours avec une présentation en détail des indices de culpabilité pour chacun des accusés.

Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres – Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi – sont accusés de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d’assassinat terroriste sur 695 personnes. Un neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti à 07h58 dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. Une troisième bombe a été découverte sur les lieux un peu plus tard, que les services de déminage ont fait exploser après avoir évacué les services de secours et de police encore sur place. Une heure plus tard, une nouvelle explosion s’est produite, cette fois à Bruxelles, dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et près de 300 blessés.

12h11 – Les parties civiles s’attardent sur les règles de preuve et les qualifications des charges

Me Adrien Masset, avocat de parties civiles au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016, s’est laissé aller mercredi à un petit cours de droit pénal aux jurés de la cour d’assises chargés de juger les dix accusés. Il leur a ainsi expliqué ce que sont les règles de preuve et les qualifications des charges retenues contre ces derniers.

L’avocat, qui représente l’association de victimes V-Europe, s’est d’abord attardé sur les règles de preuve. Dans ce cadre, il a expliqué aux jurés ce qu’est la présomption d’innocence et la nécessité de prouver leur culpabilité s’ils sont reconnus coupables. “Ils sont ici parce qu’on suppose qu’ils sont innocents. Mais, en fait, on suppose qu’ils sont coupables. Ce terme est une ineptie. On devrait plutôt parler, en droit, de présomption de culpabilité”, a lancé Me Masset, par ailleurs professeur de droit pénal à l’ULiège.

Il a pris l’exemple de l’accusé Ali El Haddad Asufi, dont les éléments à charge se sont accumulés avec les années, pour étayer son propos et montrer que le dossier rassemblait surtout des éléments appuyant cette présomption de culpabilité. L’avocat pénaliste a ensuite rappelé aux jurés qu’ils devaient déclarer les accusés coupables s’ils en avaient la conviction au-delà de tout doute raisonnable, prenant tantôt l’image d’un mur de briques, dont certaines sont plus solides que d’autres mais qui assemblées constituent, donc, un mur, tantôt l’image d’un… saucisson, fait de tranches dont seules certaines seront sélectionnées par la défense pour sa plaidoirie, mais qui doit être considéré dans sa globalité.

Me Masset s’est également arrêté sur les moyens de preuve. Parmi eux, on retrouve les aveux, qui sont très peu nombreux ou spontanés dans ce dossier, et les constatations matérielles des enquêteurs. Il y 8.000 PV et documents policiers, des constatations sur les scènes de crime et dans les planques et appartements conspiratifs, des traces ADN, les saisies effectuées (6.000 pièces environ), 82 perquisitions ou encore le PC retrouvé rue Max Roos et les innombrables devoirs de téléphonie, a énuméré l’avocat. Autres moyens de preuve : les auditions des accusés (et le droit au silence qu’ils invoquent parfois) et celles des témoins, qu’il faut pouvoir prendre avec circonspection, a mis en garde le pénaliste.

Il y a plus d’un millier d’auditions, dans le dossier, avec quelque 20 commissions rogatoires entreprises à étranger. “C’est de l’épreuve des faits qu’il importe, plus que les témoignages”, a résumé Me Masset. Enfin, il faut prendre en compte l’autorité de chose jugée, c’est-à-dire la vérité judiciaire déjà établie dans d’autres dossiers tels que celui des attentats à Paris ou de la fusillade de la rue du Dries à Forest, et aboutir à un faisceau de présomptions “graves, précises et concordantes”.

Le professeur de droit pénal s’est ensuite penché sur les trois qualifications retenues contre les accusés : assassinats dans un contexte terroriste, tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste et participations aux activités d’un groupe terroriste.

Sans surprise, les trois kamikazes sont auteurs de ces assassinats. Mais, comme en football, quand on se réjouit de la bonne passe de celui qui aide à marquer un but, ou qu’en cyclisme, l’équipe d’un sprinteur ou d’un grimpeur ‘travaille’ durant la course, il y a là un jeu d’équipe, a illustré l’avocat de V-Europe. Il y a des auteurs et des co-auteurs, sans qui il n’est pas possible d’arriver à ses fins. L’intention de tuer et la préméditation (et donc la préparation) dans un contexte terroriste sont prouvées à suffisance dans ce dossier, a appuyé Me Masset.

