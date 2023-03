Procès des attentats : Jaana Mettälä, grièvement brûlée à Maelbeek alors qu’elle était enceinte, témoigne

Plusieurs victimes et leurs proches viendront à leur tour témoigner ce mardi devant la cour d’assises Bruxelles, dans le cadre du procès des attentats du 22 mars.

En début de journée, la cour entendra notamment Jaana Mettälä, une Suédoise qui était enceinte de six mois lorsqu’elle a été prise dans l’attaque de Maelbeek.

Sabine Borgignons viendra également déposer son histoire. Cette rescapée de la station de métro bruxelloise s’est réveillée quelques semaines après les faits avec les tympans percés et des brûlures, mais sans aucun souvenir des attaques. Alors qu’il n’était pas prévu qu’elle vienne témoigner, sa mère ajoutera elle aussi sa pierre à l’édifice de mémoire, clôturant l’audience du jour.

Manuel Martinez racontera aussi son parcours du combattant. Ancien sportif, l’homme a survécu à l’explosion de l’aéroport de Bruxelles, mais il a subi de nombreuses opérations depuis lors.

► Rappel des faits, profils des inculpés, témoignages de victimes : notre dossier sur les attentats

12h27 : “Ce tribunal est un endroit sinistre mais il s’y passe de belles choses aussi”

L’audience de mardi au procès des attentats du 22 mars 2016 s’est ouverte sur le témoignage de Jaana Mettälä, une Suédoise grièvement brûlée à Maelbeek par la bombe du kamikaze Khalid El Bakraoui. Durant près de deux heures, elle a détaillé l’explosion, son parcours de soin et son acharnement à mettre au monde dans les meilleures conditions le bébé qu’elle portait alors. Le procès devant la cour d’assises de Bruxelles est une nouvelle étape dans sa reconstruction.

“J’avais décidé il y a longtemps que j’allais y assister. Mais j’ignorais l’importance qu’il allait relever“, a souligné cette femme de 50 ans, au visage doux et lisse malgré les graves brûlures endurées – “j’ai beaucoup travaillé pour ça“, lance-t-elle, photo de son masque de compression en silicone à l’appui. De son propre aveu, ce n’est qu’au Justitia qu’elle a accordé une place aux accusés. “J’essaie de ne pas trop imaginer à quoi ils pensent: est-ce qu’ils ont des remords ? Pour avoir des remords, il faut d’abord se sentir concerné par la souffrance de toutes les personnes venues témoigner. Se sentent-ils concernés ?“, interroge-t-elle sans vraiment attendre de réponse.

Les neuf accusés présents pourraient tout aussi bien encore s’accrocher à l’idéologie djihadiste et rester imperméables à la douleur des victimes qui, depuis le 6 mars, prennent la parole devant la cour, poursuit-elle. Affirmant ne pas vouloir “se livrer à cette spéculation“, Jaana Mettälä écoutera avec intérêt l’interrogatoire des accusés, s’ils acceptent de parler. “Je suis consciente qu’il s’agit de neuf individus différents et qu’il faut les séparer.” Ce sera le travail du jury. Le sien consistera peut-être à pardonner. Mais pour l’envisager, “il faut un échange, une demande de pardon“. Par contre, ajoute directement cette mère de désormais deux enfants, “je ne pardonnerai jamais les trois terroristes de Zaventem et Maelbeek“.

Sa fille Maylie était, à 6,5 mois de grossesse, encore bien au chaud dans le ventre de sa mère lorsque Janaa a été soulevée du quai par le souffle de l’explosion. “Comment lui expliquer que ce que j’appelais pour la préserver ‘un accident’ était en fait un acte intentionnel ?“, se demande la fonctionnaire européenne, pour qui il est “incompréhensible de passer tant de temps à chercher comment fabriquer une bombe, trouver des cibles pour faire le plus de blessés et de morts possibles“.

“Ce tribunal est un endroit sinistre et je ne pensais pas y passer trois mois, déjà. Mais il s’y passe de belles choses aussi“, a salué la Suédoise, remerciant notamment les autres victimes pour le partage, la compréhension, l’écoute et même l’affection qui y règne entre des personnes qui, avant, ne se connaissaient pas. “Après sept ans, il faut tourner la page“, estime la quinquagénaire. Non sans “continuer à parler de ce qui s’est passé. Le passé fait partie de notre présent et de notre futur“, conclut Jaana Mettälä, avec une pensée pour les 32 personnes décédées à Zaventem et Maelbeek auxquelles elle se sent “connectée“.

Avec Belga – Dessin : Belga / Jonathan De Cesare