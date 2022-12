Procès des attentats de Bruxelles : 5 accusés quittent l’audience pour protester contre les conditions de transfert

Le procès des attentats de Bruxelles entame sa troisième journée ce mercredi. Si, contrairement aux deux jours précédents, il n’y a pas eu de manquement du côté des jurés, ce n’est pas le cas pour les accusés.

Avant que l’audience ne débute, cinq accusés ont demandé à retourner dans leur cellule et désirent ne pas assister à l’audience du jour. Ils protestent contre les conditions de transfert (de la prison de Haren vers le Justitia) qu’ils considèrent comme “humiliantes“.

Les cinq personnes qui ont quitté la pièce sont Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari et Ali El Haddad Asufi. Au début de l’audience, Ali El Haddad Asufi a déclaré se sentir “humilié” et dénonce, notamment, la présence de caméras aux toilettes. “J’attends ce procès depuis 6 ans et demi. Je veux m’expliquer, mais on n’a pas les moyens de s’exprimer sereinement. On nous humilie tous les jours et on veut nous briser psychologiquement.”

Durant cette troisième journée de procès, les procureurs fédéraux vont poursuivre la lecture de l’acte d’accusation, long de près de 500 pages.

