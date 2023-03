Procès des attentats : ce mardi sera déjà le dernier jour de la semaine au procès

La journée de ce mardi constituera le dernier jour d’audience de la semaine au procès des attentats. Elle sera marquée par les témoignages de victimes des explosions.

Cette nouvelle semaine au procès a en effet été écourtée car la journée de mercredi sera consacrée aux commémorations du septième anniversaire des attaques, alors qu’un sommet européen est par ailleurs prévu à Bruxelles de longue date ces jeudi et vendredi, nécessitant l’implication de nombreuses forces de l’ordre.

Ce mardi, la cour d’assises entendra notamment Thibault Jonckheere, un employé de la Stib qui était un simple usager du métro, comme les autres victimes, le jour des faits. Il se trouvait dans le 2e wagon, celui où un kamikaze s’est fait exploser.

Suivront ensuite Anna Panasewicz, une Polonaise ayant perdu sa mère, Janina Panasewicz, lors de l’attaque, puis la famille de Gilles Laurent, un quadragénaire originaire de Bouillon, qui a lui aussi perdu la vie ce 22 mars 2016 à la station Maelbeek. Ce cinéaste et ingénieur du son, père de deux enfants, se rendait à une projection privée de son film sur la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Le début d’après-midi sera marqué par un bref retour à l’aéroport de Zaventem, avec le témoignage de Walter Benjamin. L’auteur du livre “J’ai vu la mort en face, une vie après l’attentat“, qui a perdu une de ses jambes dans l’une des explosions à Brussels Airport, aurait dû être entendu la semaine passée mais n’avait pas pu se déplacer, étant à l’étranger à cette date.

Dans la foulée, Gaetan Meuleman viendra, de son côté, raconter son vécu de cette journée gravée dans sa mémoire. Ce secouriste, par ailleurs aussi porte-parole de l’association de victimes Life4Brussels, était venu de sa propre initiative porter secours aux victimes dans le poste médical avancé installé dans l’hôtel Thon, situé à deux pas de la station Maelbeek.

Enfin, la journée se clôturera avec la famille de Patricia Rizzo, une Belgo-Italienne fauchée par l’attaque dans le métro alors qu’elle avait 48 ans et prenait exceptionnellement les transports en commun pour se rendre au boulot.

11h21 : Les décisions justifiant les fouilles à nu des accusés désormais hebdomadaires

Les décisions individuelles justifiant les fouilles à nu des accusés détenus ne seront plus remises de manière quotidienne mais bien hebdomadaires. C’est ce qu’a annoncé mardi matin La Présidente, après avoir reçu un courrier en ce sens de l’avocat de l’État belge.

Depuis le début du procès, des fouilles à nu des sept accusés détenus à ce procès ont lieu chaque jour d’audience à la prison de Haren, juste avant le transfèrement vers le Justitia. Jusqu’à il y a quelques jours, elles étaient accompagnées d’une génuflexion quotidienne des accusés. Une pratique qui a pris fin au début de la semaine passée à la suite d’une procédure en référé de six des sept intéressés, seul Osama Krayem ne s’étant pas joint à cette démarche.

Depuis le mardi 14 mars, il n’y a donc plus de génuflexion lors de la fouille à nu, qui, elle, continue à avoir lieu quotidiennement, comme le confirment chaque jour d’audience, la plupart des accusés détenus en répondant positivement à la question en ce sens posée par la présidente de la cour, à la demande des avocats de la défense.

En application d’une directive du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne consécutive à un premier jugement en référé, cette fouille était justifiée depuis début janvier par une décision individuelle remise chaque jour aux avocats des accusés détenus et à la présidente de la cour. Mais, selon une nouvelle directive du ministre de la Justice datée du 15 mars (au lendemain d’un second jugement en référé estimant ces génuflexions illégales), il n’y aura plus de décisions individuelles remises de manière quotidienne. Un document sera désormais envoyé de manière hebdomadaire, justifiant, selon les avocats de la défense, les fouilles à nu pour l’ensemble de la semaine.

Les accusés détenus dénoncent toujours le caractère systématique des fouilles auxquelles ils sont soumis.

11h34 : “C’est le mal de tête qui m’a fait comprendre que j’étais vivant“, raconte une victime

Au moment de la détonation à Maelbeek, “je suis plongé dans le noir, dans le silence, comme si mes oreilles avaient été débranchées“, a raconté mardi Thibault Jonckheere. Le quinquagénaire, qui se trouvait dans la voiture où le kamikaze a déclenché sa bombe, s’est demandé s’il était mort. “C’est le mal de tête qui m’a fait comprendre que j’étais toujours vivant, mon premier miracle“, a-t-il expliqué.

“Deuxième miracle, je peux à nouveau respirer mais l’odeur de produits chimiques est infecte et je me dis qu’il faut que je sorte d’ici, car je vais mourir si je respire trop cet air“, a poursuivi l’homme, visiblement ému. “Troisième miracle, je peux bouger les pieds et, quatrième miracle, je peux ouvrir les yeux. Les mots pour décrire l’intérieur de la voiture où je me trouvais n’existent pas dans la langue française. Pour moi, c’était comme Hiroshima et Nagasaki combinés.”

Cet employé de la Stib a alors confié avoir pris la décision la plus difficile de sa vie : celle de quitter la rame. “J’en souffre encore, car je me dis que j’aurais pu aider“, a affirmé celui qui a quand même soulevé une plaque de métal pour dégager une dame.

“En sortant de la station de métro, ça coince un peu. Je tends une main, une autre et puis encore une autre“, a poursuivi le témoin. “Et là, il se passe un truc de fou, ça s’appelle l’humanité. Tous ces passagers jusque-là hagards vont avoir le courage de me regarder dans les yeux et de me remercier. Ils ont pris le temps de s’arrêter pour cela.”

“J’ai reçu beaucoup de solidarité, mais pas des assurances“, a alors dénoncé Thibault Jonckheere. “Elles ne m’ont pas aidé à me relever. Elles se dressent en étendard de la solidarité mais leur priorité c’est de dépenser le moins possible, de minimiser ce que nous avons vécu. J’aimerais échanger ma place avec mon médecin d’assurance pour voir s’il se diagnostiquerait aussi seulement 6% d’incapacité“, a expliqué, amer, celui qui affirme toujours souffrir de violents maux de tête et de cauchemars récurrents qui l’empêchent notamment d’avoir une vie professionnelle normale.

La victime s’est ensuite exprimée à propos des accusés. “Je passais par là et je me suis pris leur haine en pleine gueule. Ils ont foutu ma vie en l’air, ils ont fait pleurer ma compagne de l’époque et mes enfants. Jamais je ne pardonnerai ceux qui ont fait pleurer mes enfants.”

Thibault Jonckheere a conclu en remerciant chaleureusement les secouristes, médecins, avocats et toutes les personnes ayant joué un rôle bénéfique après les attentats. Il a également rendu un vibrant hommage aux 16 victimes décédées dans la rame de métro qu’ils partageaient.

Avec Belga – Dessin : Jonathan de Cesare