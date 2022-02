Prix de l’immobilier à Bruxelles: Défi émet des propositions pour augmenter l’offre de logement

Selon deux députées, l”accroissement de l’offre immobilière est “la seule réponse pertinente et efficace, à court, moyen et long terme, à cette hausse des prix de vente des maisons et appartements”.

Face à la hausse sensible des prix de l’immobilier observée dans la plupart des communes de la capitale, les députées bruxelloises DéFi Joëlle Maison et Marie Nagy ont mis sur la table plusieurs propositions pour augmenter l’offre de logement, communiquent-elles mercredi.

La formation amarante souhaite s’inscrire dans une vision de long terme en matière de logement.

L’offre et la demande

Pour Mmes Nagy et Maison, la hausse observée est une conséquence du déficit structurel de logements à Bruxelles, Région où il est de plus en plus difficile de construire. Les statistiques de l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (lBSA) indiquent que le nombre de logements autorisés par permis a diminué drastiquement au cours des dernières années.

La Région bruxelloise a besoin de plus de logements pour faire face à la hausse de la demande. L’accroissement de l’offre immobilière est “la seule réponse pertinente et efficace, à court, moyen et long terme, à cette hausse des prix de vente des maisons et appartements“, affirment les deux élues via communiqué.

Peu de logements neufs et des retards de rénovation

De même, l’absence de construction de logements neufs et le retard à la rénovation du bâti ancien vont contribuer à la tension entre l’offre et la demande et à faire pression à la hausse sur les loyers. Le futur annonce d’ailleurs de nouvelles contraintes sur les propriétaires de logements, à savoir les normes plus sévères d’isolation, ont-elles ajouté.

DéFI demande en conséquence une accélération, un assouplissement et une sécurisation des procédures de permis d’urbanisme; un meilleur monitoring des sites, des zones et des réalisations de logements; ainsi qu’une vision à long terme visant à atteindre les objectifs fixés en matière d’isolation et à rencontrer les ambitions en matière de confort, de qualité et de nombre de logements.

