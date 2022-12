Prison de Haren : emplois à pourvoir, 120 candidats se retrouveront ce samedi lors d’un job day

Les premiers détenus sont arrivés à la nouvelle prison de Haren. Plusieurs agents manquent encore. Un job day est organisé ce samedi. Jan Gatz, porte-parole d’Actiris, était notre invité ce vendredi dans le 12h30.

Dans le détail, ce sont 121 accompagnateurs de détention et 52 assistants de sécurité qui sont recherchés. “La fonction classique de gardien été scindée en deux. Pour cette nouvelle prison, on a essayé de chercher des profils plus spécifiques pour ceux et celles qui vont accompagner les détenus“, indique Jan Gatz, porte-parole de l’organisme régional de l’emploi.

Les candidates et candidats qui souhaitaient postuler – les candidatures étaient à envoyer avant le 29 novembre – devaient remplir plusieurs critères comme: avoir la nationalité belge ou d’un pays de l’espace Schengen, disposer d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, avoir une maîtrise parfaite soit du français soit du néerlandais et enfin, disposer d’un certificat de bonne vie et moeurs.

Actiris a reçu près de 250 CV. Près de 120 candidats ont été retenus.

Ils auront l’occasion, ce samedi 3 décembre, de visiter le site de la nouvelle prison et d’en découvrir le fonctionnement. La journée se clôturera par des entretiens d’embauche ainsi que des examens médicaux.

■ Interview de Jan Gatz, porte-parole d’Actiris dans le 12h30