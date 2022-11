Présidence de DéFI : le candidat wallon Pascal Goergen se retire et soutient François De Smet

Le président de DéFI en Wallonie a décidé de rallier la campagne de l’actuel président du parti au niveau national.

Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau et président de DéFI en Wallonie, a décidé de retirer de la course à la présidence du parti des démocrates fédéralistes indépendants. L’homme estime que plusieurs avancées ont été obtenues concernant la progression de DéFI en Wallonie et le développement du parti au sud du pays.

“L’objectif de ma campagne au plan national est atteint : la Wallonie a été et est au cœur de la campagne. Les autres candidats se sont emparés du sujet et c’est tant mieux”, estime Pascal Goergen par voie de communiqué. “François (De Smet) a donné des garanties pour que la Wallonie soit au cœur de la stratégie politique et de la campagne 2024. Pour envoyer plusieurs députés au parlement wallon (et ainsi participer à la gestion de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et au parlement fédéral, les candidats wallons seront soutenus afin de briser une fois pour toutes ce plafond de verre”, ajoute-t-il.

Pascal Goergen confirme en outre qu’il soutiendra la candidature de François De Smet à l’élection à la présidence du parti, prévue en décembre. “Je pense aussi que François a montré durant trois ans des qualités de fédérateur, qu’il a une présence presse indéniable et qu’il est objectivement aujourd’hui notre mandataire le plus connu. Mon objectif, par mon retrait, est également de ne pas casser cette dynamique. Nous sommes tous dans le même bateau et devons ramer dans le même sens”, dit l’élu grézien.

François De Smet, qui a également reçu le soutien du ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt, sera donc candidat à sa réélection face à Michael Vossaert, chef de groupe DéFI au Parlement bruxellois, pour sa part soutenu par l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain.

