Près de trois kilos de drogue et huit armes saisies dans le quartier Porte de Hal

Les zones de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et Bruxelles-Midi ont saisi, entre avril et juin, 1,535 kg de drogue dure et 1,2 kg de drogue douce lors de diverses opérations menées dans le quartier de la Porte de Hal, sur les territoires de Bruxelles et de Saint-Gilles, ont-elles communiqué lundi. Ce quartier a été le théâtre de plusieurs règlements de compte entre trafiquants de drogue ces derniers mois, y causant une insécurité grandissante.

Les deux zones de police locales ont également saisi sept armes de poing et une arme de guerre, ainsi qu’une somme de 93.375 euros. Par ailleurs, 131 personnes ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles. “Il y a 29 dossiers à l’information au parquet”, ont détaillé les deux zones et le parquet de Bruxelles. “Il y a également 17 enquêtes à l’instruction auprès de différents juges bruxellois. Ces derniers ont décidé de placer 36 suspects sous mandat d’arrêt pour diverses infractions telles qu’outrage, rébellion, séquestration, menace, tentative de meurtre ou d’assassinat, vol avec violence, blanchiment ou encore détention et vente de stupéfiants. Également, 14 mineurs ont été arrêtés. Cinq d’entre eux ont été présentés à un juge de la jeunesse et 22 ont fait l’objet d’une citation à comparaître en procédure accélérée devant le tribunal correctionnel”.

Selon les deux zones de police, 16 condamnations ont déjà été prononcées par le tribunal correctionnel de Bruxelles dans d’autres dossiers liés au trafic de stupéfiants dans le quartier de la Porte de Hal. Certains prévenus ont été condamnés à des peines de probation autonome, d’autres à des peines de prison allant de 14 mois à 3 ans. Six autres dossiers seront jugés prochainement, ont-elles précisé. Les arrestations, couplées à une présence policière visible au quotidien, ont permis de diminuer “significativement” la vente et la consommation de stupéfiants ainsi que des nuisances ayant cours jusque-là, se sont félicitées les autorités policières et judiciaire. “Les actions dans ce périmètre seront poursuivies”, ont-elles ajouté.

“La collaboration entre communes et zones de police face à la criminalité et au trafic de drogue porte ses fruits. Nous ne lâchons rien et continuons à voir des résultats concrets sur le terrain grâce à nos policiers qui font un boulot irréprochable”, selon Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Pour Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles, “les opérations menées par nos deux zones de police autour de la Porte de Hal ont apporté une réelle plus-value dans la répression du phénomène de deal de rue. Nos zones de police poursuivent leur réflexion sur les moyens les plus adéquats pour lutter le plus efficacement contre ce phénomène. Depuis plusieurs jours c’est le plan été de la zone de police Midi qui a débuté permettant une présence accrue dans le quartier.”

Cette opération policière commune a mobilisé pendant trois mois 11 inspecteurs de la Recherche locale de PolBru renforcés de 4 inspecteurs de la zone Midi, des membres du service intervention des deux zones, la Direction de la police des chemins de fer de la police fédérale ainsi que, au besoin, la brigade anti agressions de PolBru et a été menée en parfaite collaboration avec le Parquet de Bruxelles et les communes concernées (Ville de Bruxelles et Saint-Gilles).

