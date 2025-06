Près de 45 millions de nuitées en 2024 pour les hébergements touristiques belges, augmentation de 3% en Région bruxelloise

Cela représente une augmentation de 146.496 nuitées par rapport à 2023. C’est un record depuis la création de la statistique en 2007.

En 2024, 44.843.098 nuitées ont été enregistrées dans les hébergements touristiques, indiquent mardi les chiffres annuels des arrivées et nuitées touristiques en Belgique publiés par Statbel, l’office belge de statistique.

Pour les hôtels, 2024 a aussi été une année record, avec 20.928.319 nuitées enregistrées, soit 285.872 nuitées de plus qu’en 2023. L’augmentation est, par ailleurs, une réalité pour plusieurs types d’hébergement. On note ainsi une hausse de 1,4% pour les hôtels, de 1,2% pour les gîtes de vacances et même de 6,0% pour l’hébergement touristique. En revanche, les auberges de jeunesse restent en statut quo, tandis que l’on observe une diminution de -4,4% pour les centres et villages de vacances, de -2,2% pour les chambres d’hôtes et de -1,9% pour les terrains de camping. L’an dernier, les hôtels sont restés la catégorie d’hébergement la plus populaire avec 47% des nuitées, suivis par les gîtes de vacances (17%), les centres et villages de vacances (12%), les auberges de jeunesse (10%), les terrains de camping (8%), l’hébergement touristique (4%) et les chambres d’hôtes (3%).

+ 3 % à Bruxelles

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de nuitées a augmenté de 3% par rapport à 2023, la Flandre connaît une hausse de 1%. Seule la Wallonie a enregistré une baisse de 3%. La Flandre est la région qui enregistre le plus grand nombre de nuitées (63%), suivie de la Wallonie (21%) et de la Région de Bruxelles-Capitale (16%). Le nombre de nuitées enregistrées par les touristes étrangers a augmenté de 2% par rapport à 2023. Les touristes nationaux représentaient 50% des nuitées.

Belga