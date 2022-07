Près de 3.000 blocs de béton ont été placés par Bruxelles Mobilité depuis 6 ans

Depuis 2016, ce sont exactement 2.838 blocs de béton qui ont été commandés et placés par Bruxelles Mobilité en voiries régionales. Certains blocs sont aussi loués temporairement. D’autres sont achetés et placés par les communes, a indiqué la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van Den Brandt (Groen) dans une récente réponse à une question posée par le député MR David Weitsman .

“Ces aménagements sont parfois nécessaires, parfois superflus, mais toujours laids. Je souscris pleinement à la nécessité de mieux sécuriser les pistes cyclables qui jalonnent Bruxelles. Sécuriser temporairement un cheminement ou un carrefour au moyen d’un matériel temporaire, c’est une bonne chose, mais certains restent placés au même endroit des années“, a déploré le député libéral.

Uniformiser les blocs ?

Celui-ci plaide pour une uniformisation des blocs qui varient par les matériaux utilisés, la couleur et la taille, donnant parfois à penser que l’on est dans une zone de combat ou de contrôle militaire. Il demande que leur utilisation soit coordonnée (entre la Région et les communes) et parcimonieuse. Il est par ailleurs essentiel de bien toujours peser le pour et le contre avant l’installation d’un bloc. Cela passe par un état des lieux général et notamment, une vérification de l’impact de leur placement sur la sécurité de l’ensemble des usagers, a encore dit le député MR.

Dans sa réponse, la ministre Van den Brandt a par ailleurs indiqué que les blocs d’un mètre coûtaient 70 euros hors TVA et leur placement ou leur évacuation 17,62 euros hors TVA. Les blocs de deux mètres coûtent 140 euros hors TVA et leur placement ou leur évacuation 35,24 euros hors TVA.

