Pour les fêtes de fin d’année, BX1 met les petits plats dans les grands

BX1 vous a concocté un programme télévisuel aux petits oignons…

Le réveillon de Noël

À l’occasion de la veillée de Noël, découvrez dans Hors Cadre à 18h25, le portrait du curé de l’église Sainte Catherine, réalisé par Fanny Rochez et Morganne Van Hoobrouck.

Dans la foulée, à 20h, pour le plaisir de vos oreilles, délectez-vous de délicieux chants de Noël, dans la deuxième édition de “A Very Belgian Christmas Treat” ! À l’heure où l’on se dit parfois que la magie de Noël n’illuminera pas cette fin d’année, deux amis – Antoine Guillaume et Cédric Swaelens – ont décidé de prouver le contraire. Ils proposent un show de Noël enchanteur dont les ondes positives ambitionnent de franchir les frontières belges afin de réchauffer le cœur du public le plus large.

Le jour de Noël

À 12h, dans un numéro spécial de l’émission Les Experts, Jean-Jacques Deleeuw et ses invités tirent le bilan de l’année écoulée sous le prisme de la philosophie.

Ensuite à 18h30, découvrez la rediffusion d’une soirée du Festival Classissimo, qui souhaite rendre la musique classique accessible à tous et à toutes. À cette occasion, c’est la musique de film qui est à l’honneur.

Et pour finir la soirée en beauté, le film “Je compte sur vous” à 23h. En voici le synopsis : “Un homme, un téléphone portable, plusieurs millions d’euros dérobés, une quarantaine d’établissements bernés. Drogué à l’adrénaline que ses arnaques lui procurent, Gilbert Perez manipule et trompe ses victimes avec brio en se faisant passer tour à tour pour leur président puis un agent de la DGSE. Il rêve d’offrir à sa femme Barbara une vie normale, mais insatiable et sans limite, sa folie le mènera à sa perte. Le sujet est librement inspiré de faits réels, à savoir les fameuses « arnaques au faux Président » faites par Gilbert Chikli.

25 ans après, Envolée Sonore, Cargo TV…

Le 26 décembre, 25 ans après, présenté par Pierre Beaudot, reçoit la chanteuse Marie Daulne, mieux connue sous le nom de Zap Mama.

Ensuite, Envolée Sonore vous fait découvrir les joyaux du patrimoine bruxellois à l’aide d’image drone et de création sonore originale. Ce 26 décembre à 17h, découvrez un nouveau numéro de l’émission réalisée par Élodie Fournot et Antoine van der Straeten, dédié au métro bruxellois. Dans la foulée, à 18h, Ma voix, mes droits, l’émission musicale des droits de l’enfant

À partir du lundi 27 décembre, l’émission Le Courrier Recommandé, présenté par David Courier tous les jours à 17h45, sera remplacé pendant les vacances par 8 numéros inédits de Cargo TV. Julien Dewitte conduit son vélo cargo et accueille une personnalité bruxelloise avec qui il converse en roulant dans Bruxelles. Une balade ludique et inspirante.

Le soir du Nouvel An

Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre 2021, le 31 décembre à 18h30, BX1 vous propose une émission commune aux 12 médias de proximités francophones. Chacun d’entre eux mettra en avant un reportage qui a particulièrement marqué l’actualité de la région.

Le programme de début janvier

Le premier janvier, découvrez une autre rediffusion d’une soirée du Festival Classissimo, qui souhaite rendre la musique classique accessible à tous et à toutes. À cette occasion, c’est Tintin dans la musique qui est mis à l’honneur.

Le deux janvier, BX1 vous propose un nouveau numéro de “25 ans après” avec Bernard Cogniaux, un acteur, auteur et metteur en scène belge. Ensuite, à 13h, regardez le documentaire dédié au Mediapark, le site qui accueillera plusieurs médias à Bruxelles, dont BX1. À 18h15, profitez d’Envolée sonore, au Museum des Sciences Naturelles.

Le 8 janvier à 12h, détendez-vous grâce au spectacle d’Eric Boschman, décrit comme l’humoriste le plus sobre du Royaume… À cette même date à 18h15, Foutsal, présenté par Pierre-Alexis Matton fait aussi son grand retour pour la saison 2022.

