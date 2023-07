Pour éviter le démantèlement du Palais du Midi, des associations se mobilisent et créent le collectif “Notre Palais”

Le secteur associatif, des commerçants et des habitants du quartier Stalingrad-Lemonnier se mobilisent pour éviter le démontage du Palais du Midi. Ensemble, ils créent le collectif “Notre Palais”.

Le Palais du Midi, cet imposant bâtiment administratif, sportif et commercial du centre-ville et en-dessous duquel doit être construit le futur métro bruxellois ne finit pas de faire parler de lui. L’option retenue par le gouvernement bruxellois est de passer à travers le bâtiment pour creuser et poser les voies du futur métro. Une option que rejettent catégoriquement des association telles que l’Arau (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) le Bral et Inter Environnement.

“On sent bien que nous avons affaire à un dossier qui réveille beaucoup de monde, qui est une sorte d’électrochoc“, résume Isabelle Marchal, administratrice d’Inter Environnement Bruxelles.

Le Palais du Midi abrite une trentaine de commerces et accueille aussi 5.000 sportifs chaque semaine, répartis dans les trois gymnases. Alors pour maintenir toutes ces activités au sein de l’édifice, les associations de commerçants, les associations sportives et les habitants du quartier ont créé le collectif “Notre Palais”, avec un double objectif. “La première étape, c’est de faire STOP au niveau des travaux du métro, quitte à trouver d’autres solutions ou à les abandonner totalement. A partir de là, l’enjeu est de maintenir la situation existante, de maintenir toutes les activités présentes dans le Palais du Midi“, explique Marion Alecian, directrice de l’Arau.

Le collectif refuse les propositions de déménagement. Il souhaite également inscrire l’édifice sur la liste des bâtiments en danger auprès de la Fédération européenne du patrimoine culturel.

> Reportage de Perrine Hubinon, Nicolas Scheenaerts et Lucas Peyskens