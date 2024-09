Commerçants, sportifs, étudiants… Où vont déménager les occupants du Palais du Midi ?

Une trentaine de commerces, plusieurs clubs sportifs et près de 1.700 étudiants sont concernés.

Après des mois de discussions sur la poursuite ou non du projet de Métro 3 et sur les alternatives à la destruction du Palais du Midi – et même si le Stib attend toujours son permis – les travaux de démantèlement du Palais du Midi devraient bien débuter dans le courant de l’année 2025 et ce, pour “au moins neuf, dix ans“, selon le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS). À l’exception de ses façades qui seront conservées, le bâtiment sera entièrement démoli, avec ses dizaines de commerces, ses salles de sport et les locaux utilisés par la Haute école Francisco Ferrer. L’heure du déménagement approche donc aussi pour ses occupants, qu’ils soient commerçants, sportifs ou étudiants. Les autorités planchent actuellement sur plusieurs pistes afin de les relocaliser.

Commerçants

Le démantèlement du Palais du Midi concerne 32 commerçants dont sept sont actuellement hébergés dans les préfabriqués aménagés sur l’avenue de Stalingrad. Si la Ville a promis aux occupants actuels qu’ils seront “sollicités prioritairement” pour occuper les espaces reconstruits, reste la question de leur déménagement le temps des travaux.

“Il n’y a pas de projet de relocalisation groupé“, nous explique-t-on du côté du côté du cabinet de Barbara Trachte, la Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Transition économique. “En revanche, une aide a été validée par le gouvernement régional pour soutenir les commerçants impactés. Hub.brussels (NDLR : l’agence bruxelloise pour l’Entrepreneuriat) et la Régie foncière sont également à leur disposition pour leur proposer des solutions de relocalisation dans des cellules commerciales vides.”

Conditionnée à l’octroi du permis, la date de départ des commerçants du Palais du Midi reste encore inconnue. En revanche, une date butoir a été fixée fin novembre par la Région en ce qui concerne les documents à rendre par les commerçants pour bénéficier de son aide. C’est sur base de ces documents, reprenant des critères tels que la valeur locative du commerce, sa rentabilité financière préalable ou encore son nombre d’employés éventuels que l’administration calculera l’indemnisation octroyée à chaque commerçant.

Selon Nour Eddine Layachi, le président de l’association des commerçants du quartier Lemonnier, la plupart des commerçants ont déjà entamé les démarches, bien que le permis n’ait pas encore été délivré. “Beaucoup préfèrent partir que de se retrouver entre le marteau et l’enclume.”

Sportifs

Le Palais du Midi n’abrite pas seulement des cellules commerciales, mais aussi sportives. Plusieurs clubs utilisent ses infrastructures de boxe, de taekwondo, de danse, de mini-foot et de basket. Selon la RTBF, la Ville de Bruxelles est en train de négocier la location d’un bâtiment dans le centre-ville, rue des Poissonniers, pour la pratique des trois premiers sports cités, alors qu’un projet de construction d’une infrastructure temporaire sur le site du Stade Vander Putten, juste à côté de l’arrêt de tram Arts et Métiers, est sur la table. Celle-ci devrait s’insérer sur l’ancien terrain de tennis et l’actuel skate-park, juste à côté des deux autres salles de sport du site.

Cette infrastructure que la Ville compte acquérir est un large chapiteau démontable et déplaçable pouvant accueillir des vestiaires et des tribunes. Estimée à 10 millions d’euros, c’est la STIB qui prendra en charge cette dépense.

Etudiants

Entre les commerces et les infrastructures sportives se trouvent aussi des classes de la Haute Ecole Francisco Ferrer. Environ 1.700 étudiants et 400 enseignants sont concernés et vont déménager dans le bâtiment “Waterside”, au 33 quai de Willebroek dans le Quartier Nord. C’est la STIB qui va financer la plus grosse partie du montant d’acquisition de l’immeuble, soit 27 des 29,5 millions d’euros, alors que les 2,5 millions restants et les 6 millions nécessaires seront financés par la Ville de Bruxelles.

Le déménagement est prévu en juin 2025 et sera définitif.

Un démantèlement conditionné au prochain gouvernement

Toutes ces pistes ont été mises en place dans l’attente de l’octroi définitif du permis. La poursuite du projet de démantèlement du Palais du Midi dépendra du prochain gouvernement. Celui-ci semble néanmoins le plus plausible, peu d’alternatives étudiées jusqu’à présent ayant convaincu.

Victor de Thier

■ Reportage de David Courier, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli