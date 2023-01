Porte de Ninove : le projet de transformation approuvé par le gouvernement bruxellois

Au-delà d’inscrire réglementairement le parc Porte de Ninove comme espace vert, ce plan projette le développement d’un pôle sportif rénové et ouvert sur le parc, de logements publics, de commerces et d’équipements sur l’ensemble du périmètre. Il a été approuvé en première lecture ce jeudi par le gouvernement bruxellois et sera bientôt soumis à enquête publique.

Pour rappel, le projet de PAD avait été soumis à enquête publique en 2019. Plusieurs riverains avaient alors fait part de leur mécontentement. Sur cette base, le projet a été fortement amélioré, assure perspective.brussels, en charge de ce chantier. “L’objectif du projet est de transformer ce nœud urbain pour en faire un lieu convivial et attractif. Pour y arriver, les espaces publics seront réaménagés et sécurisés pour tous les usagers. Au final, un nouveau paysage urbain sera créé”, explique l’organisme régional.

Cette transformation se base sur quatre piliers :

La création d’un grand espace ouvert régional , en intégrant les parcs publics actuels ou à venir.

, en intégrant les parcs publics actuels ou à venir. L’ offre de nouveaux équipements et commerces , en facilitant les occupations des rez-de-chaussée et en rénovant le bâti existant. Il s’agit notamment de rénover et d’agrandir l’infrastructure sportive Stade Vander Putten, de transformer les pavillons historiques d’entrée de ville en vue d’y accueillir des équipements ou de l’Horeca, de rénover le kiosque dans le parc de la Porte de Ninove et de permettre le développement d’équipement publics dans le parc Pierron.

, en facilitant les occupations des rez-de-chaussée et en rénovant le bâti existant. Il s’agit notamment de rénover et d’agrandir l’infrastructure sportive Stade Vander Putten, de transformer les pavillons historiques d’entrée de ville en vue d’y accueillir des équipements ou de l’Horeca, de rénover le kiosque dans le parc de la Porte de Ninove et de permettre le développement d’équipement publics dans le parc Pierron. La création de nouveaux logements abordables. Pour l’ensemble du périmètre, 300 logements seront créés dans le quartier. La moitié de ceux-ci seront publics, dont une grande proportion sera du logement social.

Pour l’ensemble du périmètre, 300 logements seront créés dans le quartier. La moitié de ceux-ci seront publics, dont une grande proportion sera du logement social. La favorisation des modes de transport actifs (piétons et cyclistes) et les transports publics en renforçant encore les liaisons piétonnes et le report du stationnement vers des emplacements hors voirie.

“Le triangle de la Porte de Ninove a une importance régionale. Lui apporter une vision d’ensemble est primordial afin d’offrir un espace apaisé et convivial aux habitants. Des investissements publics ont déjà été réalisés sur les espaces publics et de mobilité afin de rendre ce quartier plus accessible et convivial. Le projet de PAD permet de conforter réglementairement ces aménagements, de les prolonger et les inclure dans un plan plus ambitieux répondant aux besoins de tous les usagers”, commente Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le projet de plan sera bientôt soumis à enquête publique. Il sera consultable sur le site de www.perspective.brussels

