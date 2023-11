Pollution de l’eau au PFAS : Alain Maron s’expliquera mercredi sur le dossier au Parlement bruxellois

Le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) sera entendu en commission Environnement du parlement bruxellois ce mercredi, a-t-il confirmé après que l’opposition l’a prié de venir s’expliquer sur le dossier de la pollution aux PFAS.

“Le ministre Maron rappelle tout d’abord, et c’est le plus important, que Vivaqua a confirmé que l’eau distribuée à Bruxelles est de qualité. L’intercommunale n’a détecté aucun souci. Celle-ci ne suscite donc pas d’inquiétude. Et, bien qu’il n’ait pas la tutelle sur l’intercommunale Vivaqua, le ministre Maron fera bien évidemment la clarté au Parlement bruxellois ce mercredi”, a indiqué le porte-parole d’Alain Maron.

Selon plusieurs médias, Céline Tellier, Christie Morreale, Alain Maron et Elke Van den Brandt auraient été informés en janvier par la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir que l’eau potable à Hal, où l’eau est distribuée par Vivaqua, n’était pas conforme aux normes de référence.

Le ministre bruxellois de l’Environnement avait indiqué vendredi avoir pris contact avec Vivaqua dès qu’il a été informé de problèmes.

Le MR, les Engagés, le CD&V, le PTB ou encore la N-VA avaient appelé le ministre à venir s’expliquer en commission Environnement du parlement bruxellois afin de ne pas “créer la panique”. Le dossier des PFAS, aussi appelés “polluants éternels”, est au-devant de la scène depuis qu’un magazine de la RTBF a révélé la semaine dernière des concentrations trop importantes de ces produits chimiques dans l’eau potable dans la commune de Chièvres (Hainaut). La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo) a depuis annoncé des analyses environnementales détaillées dans les zones de Chièvres, Nimy et Feluy. La ministre a également recommandé aux habitants des communes de Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Beloeil, Ath, Mons, Écaussinnes et Seneffe d’éviter de consommer les œufs et les légumes issus de production locale dans le cadre de mesures de précaution.

