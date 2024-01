Bernard Van Nuffel, président de Vivaqua : “Je ne suis pas inquiet, mais il faut vraiment un financement à long terme”

L’échevin jettois et actuel président du conseil d’administration de Vivaqua était l’invité de Fabrice Grosfilley ce vendredi dans Bonjour Bruxelles. Il est revenu sur les difficultés financières que connait actuellement l’organisme bruxellois.

“C’est une société qui connait des difficultés, cela a été expliqué par notre directrice générale“, reconnait Bernard Van Nuffel.

“Mais aujourd’hui, on pose sur la table au travers d’un mémorandum une série de revendications sur un financement à long terme de l’entrepris publique vitale qu’est Vivaqua. Nous sommes dans une trajectoire très constructive avec la Région bruxelloise. Il faut un financement durable“, poursuit le président du conseil d’administration.

Il confirme également la dette de Vivaqua à hauteur d’u milliard d’euros, ce qui est trois fois supérieur au chiffre d’affaires. Une situation qui n’est plus possible. “Je ne suis pas inquiet, mais je suis concerné. Nous voulons vraiment assurer ce financement stable à long terme“, poursuit-il.

Aussi, n’a-t-on pas pris trop de retard sur la rénovation des égouts? Environ 500 kilomètres doivent être refaits, dont plus de 200 qui se trouvent dans une situation critique. En 2023, seuls 14km ont été rénovés…. “Vivaqua a hérité du réseau des égouts des communes. Ce réseau était dans un état variable et parfois incomplet. Leur entretien représente 80 millions d’euros par an. Tout cela s’est retrouvé à charge de Vivaqua, sans nouveaux moyens financiers autres que la facturation. Ce n’était pas une erreur de les confier à Vivaqua, mais c’est une charge évidemment. Et c’est normal qu’un réseau doit être rénover et bénéficier d’un financement important.”

Bernard Van Nuffel a également réagi aux différentes sorties politiques. Notamment celle du député bruxellois Pascal Smet, qui préconise de rationaliser les secteurs de l’eau à Bruxelles et pour qui le modèle d’intercommunale géré par les communes a échoué. “Je pense que son jugement est sévère, je le trouve même irrespectueux à l’égard du personnel de Vivaqua”, répond Bernard Van Nuffel.

Il est cependant d’accord avec les déclarations des ministres bruxellois Alain Maron et Elke Van den Brandt – qui ne sont pas contre une aide de la Région mais à condition d’avoir son mot à dire – “C’est une des possibilité et c’est tout à fait normal qu’elle prenne une participation“.

